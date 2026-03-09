Hrôza na ostrove Sitra: Po útoku iránskeho dronu sú medzi zranenými aj malé deti!

MANÁMA - Pri útoku iránskeho dronu na bahrajnský ostrov Sitra utrpelo zranenia 32 civilistov, z toho štyria ľudia utrpeli ťažké zranenia. Uviedla to dnes agentúra AFP s odvolaním sa na bahrajnské ministerstvo zdravotníctva.
"Útok podniknutý iránskym dronom za úsvitu proti oblasti Sitra zranil 32 civilistov. Sú medzi nimi štyri prípady ťažko zranených, vrátane detí, ktoré vyžadovali operáciu," uviedlo ministerstvo. Sedemnásťročné dievča utrpelo vážne zranenia hlavy a očí, dve deti vo veku sedem a osem rokov utrpeli ťažké poranenia dolných končatín, dodalo ministerstvo s tým, že najmladší zo zranených má dva mesiace.
Blízkovýchodné krajiny čelia iránskym útokom po tom, ako na konci februára Spojené štáty a Izrael začali údery na Irán, ktorý obviňujú zo snahy získať jadrovú zbraň. Teherán tvrdí, že v odvete napáda americké základne na Blízkom východe, ktoré sú využívané na útoky na jeho území.