Napätie medzi spojencami: USA zaskočil rozsah izraelských útokov v Iráne!

WASHINGTON/TEL AVIV - Izraelské sobotňajšie údery na 30 skladov paliva v Iráne boli oveľa rozsiahlejšie, než Spojené štáty očakávali na základe vopred oznámených plánov, informoval v nedeľu s odvolaním sa na nemenované zdroje server Axios. Ide podľa tohto spravodajského portálu o prvú významnejšiu nezhodu medzi USA a Izraelom od začiatku vojny proti Iránu pred viac než týždňom, píše TASR.
Nálety izraelských vzdušných síl spôsobili v Teheráne rozsiahle požiare, ktoré boli viditeľné na kilometre ďaleko a zahalili iránske hlavné mesto čiernym dymom. Izraelská armáda tvrdila, že zasiahnuté sklady používa iránsky režim na dodávky paliva aj pre svoje vojenské zložky. Izraelský vojenský predstaviteľ uviedol, že útoky mali čiastočne za cieľ varovať Teherán, aby prestal útočiť na izraelskú civilnú infraštruktúru.
Izrael svoj plán vykonať nálety vopred oznámil Spojeným štátom, tie však podľa vysokopostaveného amerického predstaviteľa skutočný rozsah úderov zaskočil. „Nemyslíme si, že to bol dobrý nápad,“ podotkol ten istý zdroj. Podľa izraelského predstaviteľa Washington vyslal Tel Avivu správu „WTF“. Biely dom ani izraelská armáda sa k tomu nevyjadrili.
Obávajú sa, že útoky budú mať opačný účinok
Spojené štáty sa totiž podľa Axiosu obávajú, že izraelské útoky na infraštruktúru, ktorá slúži bežným Iráncom, by mohli mať opačný účinok z hľadiska stratégie, a síce mobilizovať spoločnosť na podporu režimu a zvýšiť ceny ropy. Aj keď zasiahnuté neboli zariadenia na spracovanie ropy, americkí predstavitelia sa domnievajú, že zábery z horiacich skladov by mohli vydesiť trhy s ropou.
„Prezidentovi sa ten úder nepáčil. Chce ropu zachrániť, nie ju spáliť. A to ľuďom pripomína vyššie ceny benzínu,“ povedal poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa. Nezhody a očakávania USA v súvislosti s vojnou proti Iránu by mali byť prerokované na najvyššej politickej úrovni medzi oboma spojencami, uviedol Axios s odvolaním sa na americký zdroj. Iránski predstavitelia varovali, že ak budú pokračovať údery na iránsku ropnú infraštruktúru, tak Teherán môže reagovať podobnými útokmi na krajiny v regióne.