USA požadujú, aby bola dohoda s Iránom časovo neobmedzená

WASHINGTON - Americký vyjednávač Steve Witkoff v utorok na privátnom stretnutí povedal, že vláda prezidenta USA Donalda Trumpa presadzuje, aby bola dohoda o budúcnosti iránskeho jadrového programu uzavretá na neurčitý čas. V stredu o tom s odvolaním na svoje zdroje informoval portál Axios.
Predchádzajúca dohoda
Predchádzajúca jadrová dohoda s Iránom z roku 2015 obsahovala viacero časovo obmedzených ustanovení týkajúcich sa iránskeho jadrového programu. Trump to počas svojho prvého funkčného obdobia kritizoval a od dohody odstúpil.
Nový prístup USA
„Začíname s Iráncami s predpokladom, že nebude existovať žiadne ustanovenie o skončení platnosti. Nech už dosiahneme dohodu alebo nie, náš predpoklad je: Musíte sa správať slušne po zvyšok svojho života,“ povedal Witkoff na stretnutí s donormi z Americko-izraelského výboru pre verejné záležitosti (AIPAC).
Witkoff tiež uviedol, že rokovania medzi USA a Iránom sa v súčasnosti zameriavajú na jadrové otázky, ale ak dosiahnu dohodu, Trumpova administratíva by chcela pokračovať v rokovaniach aj o iránskom raketovom programe a podpore proiránskych milícií na Blízkom východe. Do týchto diskusií by už Washington chcel zapojiť aj ďalšie krajiny v regióne.
Vo štvrtok sa v Ženeve uskutoční ďalšie kolo rokovaní medzi delegáciami USA a Iránu. Napriek tomu Spojené štáty na Blízky východ v uplynulých týždňoch nasadili početné námorné a letecké sily. Trump dal 19. februára Iránu desať až 15 dní na to, aby uzavrel so Spojenými štátmi dohodu, v opačnom prípade bude čeliť vojenskému úderu.
Medzinárodný tlak
Irán je podľa zdrojov Axiosu pod veľkým tlakom sprostredkovateľov – Ománu, Kataru, Egypta a Turecka, ktorí si želajú uzavretie dohody a predídenie vojenskému konfliktu. Mnohí predstavitelia vo Washingtone a v regióne však naďalej pochybujú, že Iránci sú ochotní splniť požiadavky, ktoré stanovil Trump.
Americký prezident v noci na stredu vo svojom prejave o stave Únie povedal, že uprednostňuje diplomatické riešenie. Zároveň však nevylúčil možnosť vojenského zásahu. „Nemôžeme dovoliť, aby najšialenejší a najhorší režim na svete mal jadrové zbrane. To je cieľ, ktorý si prezident stanovil. Pokúsi sa ho dosiahnuť diplomatickou cestou, ale má k dispozícii aj rad ďalších nástrojov, aby sa uistil, že k tomu nedôjde. Prejavil ochotu ich použiť a dúfam, že Iránci to na zajtrajších rokovaniach vezmú vážne,“ uviedol americký viceprezident J. D. Vance v stredu pre Fox News. Irán dlhodobo odmieta, že by jeho cieľom bolo vyvinúť jadrovú zbraň, a tvrdí, že jeho nukleárny program slúži na len mierové účely.