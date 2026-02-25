USA z humanitárnych dôvodov zmiernia obmedzenie vývozu venezuelskej ropy na Kubu

WASHINGTON - Spojené štáty z humanitárnych dôvodov zmiernia obmedzenia na vývoz venezuelskej ropy pre kubánsky súkromný sektor. V komunistickej krajine od decembra pre americkú ropnú blokádu panuje energetická kríza. Informuje o tom agentúra AFP.
Ministerstvo financií USA uviedlo, že povolí „transakcie na podporu kubánskeho ľudu vrátane kubánskeho súkromného sektora“. Ako jeden z príkladov uviedlo vývoz ropy „na komerčné a humanitárne účely“.
Kuba stratila dodávky ropy z Venezuely
Kuba od decembra nedostáva ropu z Venezuely, keďže americký prezident Donald Trump nariadil úplnú blokádu tankerov prevážajúcich túto surovinu z tohto juhoamerického štátu. Zajatím a následným odvlečením venezuelského prezidenta Nicolása Madura špeciálnym americkým komandom 3. januára navyše prišla Havana o dôležitého spojenca.
Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez v pondelok obvinil USA, že sa v krajine snažia vyvolať humanitárnu katastrofu. Organizácia Spojených národov varovala, že ak nebudú uspokojené energetické potreby Kuby, mohlo by to spôsobiť humanitárnu krízu.