Chorvátsko hlási riešenie: MOL objednáva ropné tankery, zásobovať budú aj SR

ZÁHREB - Maďarská ropná spoločnosť MOL v spolupráci s chorvátskou firmou JANAF zabezpečuje príchod niekoľkých ropných tankerov do chorvátskeho terminálu Omišalj. Ropovodom Adria bude ropa odtiaľ distribuovaná do Maďarska a na Slovensko. Uviedol to v stredu večer chorvátsky premiér Andrej Plenkovič, píše agentúra HINA.
Tankery zabezpečia dodávky ropy bez Družby
„MOL teraz prostredníctvom JANAF-u objednáva niekoľko tankerov, ktoré majú v najbližších týždňoch doraziť do Omišalja, odkiaľ bude možné bezpečne a v plnom rozsahu prepravovať ropu v akomkoľvek množstve do rafinérií v Maďarsku a na Slovensku, a to bez použitia v súčasnosti neaktívneho ropovodu Družba,“ vyhlásil Plenkovič.
Chorvátsky premiér zdôraznil, že Slovensku a Maďarsku „nie je žiaden problém dodať všetko, čo potrebujú“. „Naša pozícia je jasná: rešpektovať právny rámec EÚ a tiež sankcie amerického úradu OFAC, ktoré JANAF musí dodržiavať,“ konštatoval.
JANAF už prepravuje neruskú ropu na základe objednávok MOL-u do rafinérií v maďarskom Száhalombatte a do bratislavského Slovnaftu. Plenkovič preto verejnosť na SR a v Maďarsku ubezpečil, že nie je dôvod na poplach a že správy o hroziacej kríze sú neopodstatnené.
Ropa z Chorvátska zabezpečí normálne fungovanie ekonomiky
„Chorvátsko ako susedná a priateľská krajina môže prostredníctvom JANAF-u dodať do oboch rafinérií dostatok ropy, aby ekonomika, doprava a všetky sektory závislé od ropy v Maďarsku a na Slovensku fungovali normálne,“ doplnil.
Ropovod Adria môže slúžiť ako primárny zdroj pre SR a Maďarsko
Podľa Plenkoviča ropovod Adria nie je len alternatívou alebo sekundárnou zásobovacou trasou, ale dokáže slúžiť aj ako primárny ropovod pre SR aj Maďarsko. Podľa jeho slov je spoľahlivý, bezpečný a cenovo dostupný.
„Neexistuje žiadny skutočný dôvod na podporu výnimky udelenej Maďarsku a Slovensku v júni 2022, keď sa rokovalo o šiestom balíku sankcií EÚ voči Rusku. V tom čase, ako vnútrozemské krajiny závislé od ropy prepravovanej ropovodmi cez iné krajiny, požiadali o výnimku, ktorá bola udelená na dosiahnutie širšieho cieľa – prijatia balíka sankcií,“ zhodnotil Plenkovič.