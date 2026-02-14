Meloniová otvorene: Taliansko sa zapojí do Rady mieru len ako pozorovateľská krajina

RÍM - Taliansko sa plánuje zapojiť do Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale len ako pozorovateľská krajina, povedala v utorok talianska premiérka Giorgia Meloniová počas návštevy etiópskej metropoly Addis Abeba pri príležitosti summitu Africkej únie. Píše o tom agentúra DPA.
Meloniová predtým vyhlásila, že Taliansko sa nemôže stať členom tejto inštitúcie kvôli „ústavným prekážkam“. Premiérka uviedla, že Washington teraz pozval Taliansko, aby sa pripojilo ako pozorovateľská krajina, pričom tento krok označila za „dobré riešenie“.
Vzhľadom na všetku prácu, ktorú je potrebné odviesť na stabilizáciu situácie na Blízkom východe, je prítomnosť Talianska a Európy dôležitá, zdôraznila.
Trump založil Radu mieru 22. januára na Svetovom ekonomickom fóre v Davose a pozval do nej približne 60 krajín sveta. K zakladajúcim členom patrí napríklad Maďarsko, Bulharsko, Azerbajdžan či Indonézia. Účasť odmietli Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko alebo SR.