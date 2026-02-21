TRAGÉDIA na horách: Lavína POCHOVALA známeho športovca a jeho kamarátov!

COURMAYEUR - Počas výletu do hôr nikto netušil, že športovej ikone aj jeho dvom kamarátom sa stane osudným zosuv veľkej lavíny. Francúzsky šport smúti oprávnene, pretože jeden z tímov prišiel o svojho kapitána priamo počas prebiehajúcej sezóny.
Počas uplynulého víkendu sa odohrala v talianskych Alpách veľká tragédia. Neďaleko francúzskych hraníc a najvyššieho vrchu Európy (Mount Blanc), zmietla lavína skupinu kamarátov. Jedným z nich bol známy francúzsky športovec a profesionálny hráč rugby, Quentin Philippe (†29).
Všetci traja zomreli
Francúzske médiá hlásia, že Philippe sa vybral do hôr s kamarátmi Hugom Neuvilleom (†31) a Alexsom Rassatom (†35) po tom, ako bol víkendový ligový zápas jeho tímu zrušený. Lavína zmietla všetkých troch. Jeden z mužov zomrel na mieste a druhý krátko po prevezení do nemocnice. Tretieho sa bohužiaľ tiež nepodarilo zachrániť. Posledný krát vydýchol v pondelok 16. februára.
Na lavínu sa prichádzali pozrieť ďalší lyžiari
Na sociálnych sieťach sa celý týždeň šíri video tejto ničivej lavíny. Neďaleký svah, odkiaľ natáčali celý zosuv, sa o pár sekúnd ponoril pod kúdoly prašného snehu. Vo videu je počuť krik detí, ktorých dospelí upokojujú. Lavínu delil od lyžiarov a neďalekej chaty múr zo stromov, ktorý lavínu zastavil. Napriek možnému nebezpečenstvu sa pri chatke zastavili desiatky ľudí, ktorí celý úkaz pozorovali. Vtedy ešte nikto netušil, že došlo ku tragédii.
Rugbyové mužstvo Annecy-le-Vieux uverejnilo dojímavý príspevok, kde sa lúči s kapitánom a lídrom. Predstavitelia klubu spomenuli, že bol dôležitým článkom pri prestavbe a následných úspechoch. "Náš statočný a neochvejný kapitán zomrel. Quentina Philippa v nedeľu (15. februára) strhla lavína neďaleko Cournmayer...Nehodu neprežil. Sme zdrvení."