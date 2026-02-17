Zmizol SYMBOL celého Talianska: Miesto, ktoré milovali milióny turistov, sa premenilo na TROSKY! Vieme, čo sa stalo

RÍM - Silná búrka pripravila talianske pobrežie o jednu z jeho najikonickejších prírodných dominánt. Oblúk lásky, ktorý roky patril k symbolom regiónu Apúlia, sa po výdatných dažďoch zrútil do mora. Miestni hovoria o obrovskej strate pre cestovný ruch aj pre samotnú krajinu.
V talianskom regióne Apúlia sa zrútil do mora známy vápencový útvar prezývaný Oblúk lásky (L’arco dell’amore). Skalná formácia bola súčasťou dramatických útesov Sant’Andrea na pobreží polostrova Salento a patrila medzi najvyhľadávanejšie atrakcie oblasti. Podľa dostupných informácií k zrúteniu prispeli silné búrky a intenzívne zrážky, ktoré región zasiahli v uplynulých dňoch. Osudným sa útvaru stala víchrica, ktorá oblasť zasiahla v sobotu večer – symbolicky práve na Valentína.
Jeden zo symbolov miestnej prírody
„Je to obrovská strata. Zmizla jedna z najslávnejších turistických atrakcií nášho pobrežia aj celého Talianska,“ uviedol starosta obce Melendugno Maurizio Cisternino pre miestne média. Oblúk sa pravidelne objavoval v reklamách a propagačných materiáloch ako jeden zo symbolov miestnej prírody. Hoci bol už dlhšie pod dohľadom pre možné riziko narušenia statiky, prírodným živlom napokon neodolal.
NAJVÄČŠIA nočná mora pasažierov: Môžu sa dve lietadlá ZRAZIŤ vo vzduchu? Pilot konečne prehovoril
Nepriaznivé počasie spôsobilo škody aj v ďalších častiach krajiny. V provincii Terni sa zrútila časť hradieb hradu Fabro a viaceré cesty v strednom a južnom Taliansku museli uzavrieť pre zosuvy pôdy. Následky výdatných dažďov a krupobitia riešia aj v Ríme, kde hasiči odstraňujú popadané stromy, poškodené múry a zaplavené úseky komunikácií.