Silné dažde na juhovýchode Brazílie si vyžiadali najmenej 14 obetí

BRZÍLIA - Najmenej 14 ľudí zahynulo v dôsledku silných dažďov v juhovýchodnej Brazílii. Nezvestné sú desiatky osôb a vyše 400 ľudí muselo opustiť svoje domovy, informovali v utorok úrady brazílskeho štátu Minas Gerais. Píše o tom agentúra AFP.

Kancelária starostky polmiliónového mesta Juiz de Fora na sociálnych sieťach uviedla, že po povodniach, zosuvoch pôdy a vyliatí rieky sú nezvestné viaceré osoby, bez uvedenia ich presného počtu. Miestne médiá informovali, že nezvestných je 45 ľudí, pričom hasiči z Minas Gerais pre agentúru AFP túto informáciu v zásade potvrdili, no upozornili, že je priskoro uvádzať presné číslo.

Starostka Margarida Salomaová vyhlásila v meste stav núdze. Podľa oficiálnych údajov bol tento mesiac najdaždivejším februárom v histórii mesta. Niektoré štvrte sú neprístupné po tom, čo v nich došlo k najmenej 20 zosuvom pôdy, dodala starostka.

