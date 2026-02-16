Slávny skalnatý oblúk lásky je zničený: Zrútil sa počas búrky! Presne na Valentína

MELENDUGNO - Príroda si nevyberá dátumy. Presne na Valentína zmizol jeden z najromantickejších symbolov juhu Talianska, keď sa pod nápormi búrok zrútil legendárny kamenný oblúk na pobreží Apúlie.
Keď sa romantika stretne s realitou počasia
Obraz, ktorý mnohým zlomil srdce, sa objavil práve v deň zaľúbených. Jeden z najikonickejších prírodných útvarov regiónu Salento na juhu Talianska sa náhle zrútil. Kamenný oblúk Faraglioni di Sant’Andrea, známy aj ako „oblúk lásky“, sa po sérii silných búrok a vytrvalých dažďov úplne zosunul do mora.
O udalosti informoval okrem iných aj taliansky denník La Stampa, podľa ktorého išlo o dôsledok extrémneho počasia, ktoré v posledných dňoch zasiahlo južné oblasti krajiny.
Symbol Apúlie zmizol v priebehu chvíle
Zrútený oblúk patril k najfotografovanejším miestam Apúlie – regiónu, ktorý tvorí pomyselnú pätu talianskej „čižmy“. Pre miestnych aj turistov nešlo len o skalný útvar, ale o silný symbol spojený s romantikou.
Podľa miestnej legendy mali páry spečatiť svoju lásku tým, že spolu preplávali pod kamenným oblúkom. Práve preto sa mu medzi návštevníkmi udomácnil názov oblúk lásky.
Smutné ráno pre celý región
Správa o zrútení vyvolala silné emócie aj medzi miestnymi predstaviteľmi. „Pre Salento to bolo veľmi smutné prebudenie,“ povedal Francesco Stella, zodpovedný za cestovný ruch v oblasti Melendugno. Jeho slová citovali regionálne médiá v reakcii na stratu jedného z najznámejších prírodných motívov juhu Talianska.
Starosta hovorí o tvrdom údere
Na miesto sa krátko po kolapse vybral aj starosta Melendugna Maurizio Cisternino spolu so svojím zástupcom Maurom Russom, aby si osobne prezreli rozsah škôd.
Zničenie oblúka označil za „tvrdý úder“, pričom zdôraznil, že išlo o jeden z najcennejších prírodných symbolov oblasti. Jeho vyjadrenie priniesol miestny spravodajský portál Leccenews24.
Pobrežie uzavreli kvôli bezpečnosti
Bezprostredne po zrútení úrady pristúpili k uzavretiu okolia bývalého oblúka. Dôvodom sú obavy z ďalších zosuvov a ohrozenia návštevníkov. Oblasť Faraglioni di Sant’Andrea je známa dramatickými bielymi vápencovými útesmi, ktoré po tisícročia formoval vietor a more.
Práve tento pomalý, no neúprosný prírodný proces vytvoril aj oblúk lásky – a paradoxne sa stal aj príčinou jeho zániku.
Príroda pripomenula svoju silu
Pád oblúka lásky je ďalšou pripomienkou toho, že aj najslávnejšie prírodné pamiatky sú pominuteľné. To, čo desaťročia lákalo zamilované páry z celého sveta, zmizlo v jedinom dni – symbolicky práve vtedy, keď sa oslavuje láska.