USA zasiahli proti firmám z Ruska aj Emirátov: Stopli predaj štátnych tajomstiev a kybernetické hrozby

WASHINGTON - Spojené štáty uvalili v utorok sankcie na štyri osoby a tri spoločnosti so sídlom v Rusku či Spojených arabských emirátoch v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou, uviedol Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC), ktorý patrí pod americké ministerstvo financií USA. Informuje o tom agentúra Reuters.

Sankcie sú zacielené na osoby a firmy „za získavanie a distribúciu kybernetických nástrojov poškodzujúcich národnú bezpečnosť USA,“ uviedol úrad vo svojom vyhlásení. Ruská štátna agentúra TASS upresnila, že ide o troch Rusov - Olega Kučerova, Marinu Vasanovičovú a Sergeja Zeleňuka - a jedného občana Uzbekistanu. Medzi sankcionovanými právnickými osobami sú zase ruská spoločnosť Matrix a dubajské Advance Security Solutions a Special Technology Services.

Rezort diplomacie USA oznámil, že jedna z osôb a dve spoločnosti zaradili aj na sankčný zoznam podľa zákona na ochranu amerického duševného vlastníctva v súvislosti s krádežou obchodných tajomstiev.

Sankcie nadväzujú na vyšetrovanie zamerané na bývalého predstaviteľa firmy pracujúcej pre vládu, ktorý predal obchodné tajomstvá osobe v Rusku - jednej z tých, na ktoré sa vzťahujú sankcie - za 1,3 milióna dolárov, píše Reuters.

