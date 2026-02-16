Drsná HÁDKA v Mníchove: Český minister Macinka sa pustil do Clintonovej! Všimol si to aj Barron Trump

NEW YORK - Na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii to poriadne iskrilo! Panelová diskusia o stave Západu sa zmenila na otvorený konflikt, keď sa do seba pustili český minister zahraničia Petr Macinka a bývalá americká šéfka diplomacie Hillary Clintonová. Ich ostrá výmena názorov nezostala bez odozvy – všimol si ju nielen vplyvný kanál Fox News, ale nadšene na ňu reagoval aj syn Donalda Trumpa, Barron!
Americká konzervatívna stanica Fox News si všimla ostrú výmenu názorov medzi bývalou americkou demokratickou ministerkou zahraničia Hillary Clintonovou a českým ministrom zahraničia Petrom Macinkom na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Server napísal, že Clintonová Macinku opakovane prerušovala a spochybňovala jeho argumenty, keď označil kroky Trumpovej administratívy za reakciu na politiku, ktorá sa podľa neho vzdialila bežným občanom.
Stret sa uskutočnil pri panelovej diskusii o stave Západu, kde Clintonová kritizovala politiku prezidenta Donalda Trumpa voči Európe. Macinka naopak vystúpil na obranu súčasnej americkej administratívy.
Napätá debata sa dotkla tiež migrácie. Clintonová pripustila, že situácia v Spojených štátoch zašla príliš ďaleko a vyžaduje riešenie, zároveň však zdôraznila nutnosť humánneho prístupu a zabezpečených hraníc. Výmena názorov podľa Fox News, ktorá má silnú divácku základňu najmä medzi republikánskymi a pravicovo zmýšľajúcimi voličmi, ilustrovala hlboké rozdiely v pohľade na smerovanie Spojených štátov i širšieho Západu.
Barron Trump vo svojom príspevku na sieti X napísal, že Macinka sa na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii pustil bez obalu do Clintonovej, čo publikum nadšene prijalo. Vyzdvihol priamu konfrontáciu na pódiu a zdôraznil, že to bol otvorený stret bez diplomatického zjemnenia. Práve podobné momenty robia podľa neho medzinárodné diskusné panely zaujímavými, bez ohľadu na to, či s obsahom výmeny názorov diváci súhlasia.