Česko na nohách! Demonštranti zaplavili mestá na podporu Pavla: VIDEO V Ostrave to VRELO

PRAHA - V mestách mimo Prahy i menších obciach sa dnes popoludní zišli ľudia podporujúci českého prezidenta Petra Pavla v jeho spore s vládnou stranou Motoristov. Na jednotlivých námestiach sa zhromaždili stovky alebo aj tisíce ľudí. Podľa usporiadateľov zo spolku Milión chviliek sa zhromaždenia odohrávajú vo viac ako 400 mestách a obciach v Česku. Nadväzujú na demonštráciu z 1. februára na pražskom Staromestskom a Václavskom námestí, kde sa vtedy podľa organizátorov zišlo až 90-tisíc ľudí. Na niektoré akcie dnes dorazili tiež Pavlovi odporcovia.
Zhromaždenia sú reakciou na spor hlavy štátu a predsedu Motoristov Petra Macinku kvôli tomu, že prezident odmietol vymenovať poslanca strany Filipa Turka za ministra životného prostredia. Macinka v sobotu uviedol, že protestovať je sväté právo občanov a že protesty vníma ako opozičné. Vláda tvorená hnutiami ANO a SPD a Motoristami bude plniť svoje programové vyhlásenie a tlak opozície na tom nič nezmení, povedal Macinka novinárom v sobotu na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Turek dnes Českej televízii (ČT) povedal, že dôležité sú výsledky volieb a z protestov si nebude nič vyvodzovať.
Tisíce ľudí v Brne
Zhruba 8000 až 10-tisíc ľudí dnes popoludní dorazilo na zhromaždenie na brnianske námestie Slobody. Dopravný podnik kvôli davu musel aj odkloniť električkovú dopravu z námestia. Počet ľudí pre ČTK odhadol tajomník mestskej časti Brno-stred Peter Štika. Zhromaždenie sa ako inde konalo o 16.00 h. Na námestie Slobody ľudia prichádzali už dlho predtým, jednotlivci i dvojice s českými vlajkami postávali blízko pódia už okolo 15.00 h. K videniu boli transparenty so sloganmi ako: "Macinko, hráš si na kráľa, pritom morálka v kanáli,", "Chceme slušnú politiku! " alebo "Zatúlaná Micinka patrí do útulku."
Demonštranti držali aj ukrajinské vlajky. Rečníci okrem prezidenta vyjadrili podporu aj práve Ukrajine. Hovorili o slobode médií, čestnosti, slušnosti, o demokracii, o ohýbaní pravidiel. "Demokracia nezaniká cez noc. Rozpadá sa po kúskoch. Najskôr ohnú pravidlá, potom ovládnu médiá, potom prídu ďalšie inštitúcie. Skôr ako rozlepíme oči, môžeme sa ocitnúť v poloautoritárskom štáte," povedala za usporiadateľa ako posledný rečník Marija Wazi. Na konci podujatia zaznela česká hymna, ktorú zaspievala Hana Ulrychová. "Chceme ukázať, že nám v Brne nie je ľahostajné, kam naša krajina smeruje. Ako občania už nemôžeme mlčať k tomu, keď je na hlavu štátu vyvíjaný nátlak, ktorý do demokratickej kultúry jednoducho nepatrí," uviedli usporiadatelia brnianskeho zhromaždenia v pozvánke na sociálnej sieti Facebook.
V Olomouci to vrelo
Podporu prezidentovi vyjadrili aj ľudia s transparentmi i českými vlajkami na Masarykovom námestí v Ostrave. Okrem priaznivcov v centre krajskej metropoly však nechýbali ani jeho odporcovia. Predovšetkým na začiatku zhromaždenia iniciovanom spolkom bol tak na námestí počuť piskot a priaznivci oboch táborov sa dostali aj do konfliktu. Väčšinou ale ľudia tlieskali rečníkom či hlasno podporovali prezidenta, napríklad skandovaním Nech žije Pavel. Námestie bolo z veľkej časti zaplnené a organizátori boli s účasťou spokojní.
"Dôvodom zvolania zhromaždenia je určitý aktuálny postup vládnej koalície voči pánovi prezidentovi, my plne za pánom prezidentom stojíme. Stojíme za hodnotami, ktoré vyznáva, a chceme upozorniť na to, aká je súčasná nová vláda arogantná a obchádza určité zvyklosti, ako ústavné, tak právne. Chceme pánovi prezidentovi vyjadriť podporu," povedal regionálny koordinátor Milióna Chviliek a zvolávateľ zhromaždenia Luděk Bajgar.
Demonštrácie v Ústí nad Labem aj Plzni
V Plzni sa podľa informácií ČTK na námestí Republiky zišla asi tisícka ľudí. "Zatiaľ nedošlo k žiadnemu incidentu ani narušeniu verejného poriadku," oznámila krajská hovorkyňa policajtov Dagmar Mifková.
Na Mierové námestie v Ústí nad Labem prišlo Pavla podporiť niekoľko stoviek ľudí. Niektorí sa vybavili transparentmi alebo vlajkami či napnutou flanelovou červenou kockovanou košeľou, ktorá bola Pavlovým symbolom v prezidentskej kampani. Prišli tiež odporcovia hlavy štátu. Na pódiu sa vystriedala študentka gymnázia s miestnymi aktivistami či hercom. Vyzývali na obranu demokracie a aktívneho postoja občanov.
V Liberci mali v rukách heslá s ďalšími nápismi
V Liberci sa v mrazivom počasí zhromaždili stovky ľudí na námestí Dr. E. Beneša. V rukách mali heslá s nápismi "Stojíme za prezidentom" alebo tiež "Babiš, Okamura, Macinka - ten sendvič už nejde skúsnuť".
Podobné akcie sa konali tiež napríklad v Jablonci nad Nisou, Českej Lípe, Turnove, Novom Bore či Semilech. V Stredočeskom kraji sa zhromaždenie uskutočnilo v niekoľkých desiatkach miest, ale tiež v menších obciach.
V Karlových Varoch sa pred hlavnou poštou zišlo viac ako 500 ľudí, zastavovali sa tiež okoloidúci. Niektorí manifestujúci mali transparenty na podporu prezidenta alebo s heslami napríklad "Nie sme vládna korisť ani rukojemníkov lozy" alebo "Končíme Macou". V dave boli vidieť aj regionálni politici ako bývalý minister, hejtman a primátor Petr Kulhánek (KOA, za STAN) alebo krajská predsedníčka KDU-ČSL Olga Haláková.
Cieľom zhromaždenia je obrana demokratických hodnôt
V Zlíne sa na Gahurovom prospekte v cente mesta zhromaždili zhruba tri stovky ľudí s vlajkami ČR, EÚ alebo Ukrajiny. Medzi transparentmi bol napríklad jeden s nápisom "Nie je Peter ako Peter. Macinka len sebe, Pavol všetkým aj Tebe". Stovky ľudí prišli tiež do jihlavského parku Jána Masaryka, niektorí s českými vlajkami a transparentmi s heslami ako "Stojíme za naším prezidentom", "Vládo odstup" alebo "Chcem žiť v krajine, kde vládne súcit, láska a tolerancia". Rovnaké zhromaždenie pripravili usporiadatelia na Vysočine tiež v Pelhřimove, Třebíči, Telči, Veľkom Meziříčí alebo v Poľnej.
V Pardubiciach sa pred budovu Východočeského divadla zišli stovky ľudí. V dave, ktorý takmer zaplnil dláždené priestranstvo, boli vidieť české vlajky a transparent s nápisom "Stojím za prezidentom". Podľa organizátorov bola cieľom zhromaždenia obrana demokratických hodnôt krajiny, nie spochybnenie výsledku volieb. Zdôraznili, že si želajú smerovanie Česka k západnej Európe a podporu Ukrajiny vo vojne s Ruskom.
Ľudia sa zišli napríklad v Kolíne, Příbrami, Mladej Boleslavi a tiež v najväčšom meste kraja, v Kladne, kam prišlo viac ako 100 ľudí a ďalší ešte prichádzali. Podľa stredajšieho policajného hovorcu Pavla Truxu sú akcie bez komplikácií a konfliktov.
Podobné podujatia sa konajú v ďalších osemnástich mestách naprieč Ústeckým krajom, napríklad v Tepliciach, Litoměřiciach, Detve, Moste ale napríklad aj v Krnove, Opave, Novom Jičíne, Českom Tešíne, Karvinej či Frýdku-Místku, Jeseníku, Šumperku, v Šternberku, v Mohelnici alebo v Prostějove.
Senátorka apelovala na zachovanie nezávislosti verejnoprávnych médií
Senátorka Miluša Horská z klubu KDU-ČSL v Pardubiciach apelovala na zachovanie nezávislosti verejnoprávnych médií a vyzvala prítomných, aby sa ďalej stretávali na námestiach a dali najavo svoj názor. V Pardubickom kraji sa podobné demonštrácie konali okrem iného v Chrudimi, Chocni, Vysokom Mýte, Ústí nad Orlicí, Českej Třebovej, Svitavách, Poličke alebo Litomyšli.
"Tu už nejde len o prezidenta. Ide o to, akou cestou sa vydá Česká republika," uviedol k zhromaždeniam na sieti X predseda spolku Mikuláš Minář. Ďalšie demonštrácie v Prahe bude podľa neho 21. februára na podporu Ukrajiny, bezpečia ČR a silnej Európy. Milión minútok tiež zbiera podpisy pod výzvu Stojíme za prezidentom, ktorú zatiaľ podpísalo zhruba 770.000 ľudí.