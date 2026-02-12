Český prezident Pavel na polícii: Vysvetľoval komunikáciu s Macinkom

PRAHA - Český prezident Petr Pavel už na polícii podal vysvetlenie ku správam, ktoré jeho poradcovi poslal minister zahraničných vecí, životného prostredia a predseda strany Motoristi sebe Petr Macinka. Serveru Novinky.cz to bez ďalších podrobností potvrdil riaditeľ komunikačného odboru Kancelárie prezidenta republiky (KPR) Vít Kolář.
„Neprezradím nič mimoriadne, keď poviem, že to má za sebou. Dohodli sme sa, že k tomu nebudeme hovoriť žiadne detaily. Len viem, že to mal v kalendári buď včera alebo dnes, tým dňom si nie som istý,“ povedal Kolář. Dodal, že viac informácií nemá, ale hrad ich vzhľadom na povinnosť mlčanlivosti neposkytne ani v ďalších dňoch. Pavel koncom januára zverejnil správy, ktoré jeho poradcovi poslal Macinka a oznámil, že podal podnet na políciu, aby vec prešetrila. Okrem toho zadal vypracovať právne analýzy, či skutočne išlo o vydieranie.
Návštevu polície v tejto súvislosti avizoval minulý týždeň v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radiožurnál. Poukázal na tvrdenia niektorých právnikov, podľa ktorých vec nebude kvalifikovaná ako trestný čin vydierania, lebo s tým sa vždy musí spájať hrozba fyzickým násilím. „Napriek tomu, že zákon nerozlišuje vydieranie a politické vydieranie, ja som v tom znaky politického vydierania videl,“ povedal vtedy prezident. Nie je známe, či bol na polícii už aj Macinka. V pondelok odmietol novinárom odpovedať na otázku, či ho polícia v tejto veci kontaktovala. Obaja politici sa v piatok a sobotu zúčastnia na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Macinka v pondelok vyhlásil, že tam nepôjdu spolu a ani sa tam neplánujú stretnúť vzhľadom na nabitý program.