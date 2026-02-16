NA SRDCI MI HRAJ! Duchoňove hity v príbehu: známe piesne zrazu dávajú nový zmysel

Karol Duchoň nie je v predstavení NA SRDCI MI HRAJ! len známa tvár a séria refrénov. Projekt pracuje s jeho pravdivou životnou dráhou – rýchly vzostup, obrovská popularita, bohémsky spôsob života aj postupný pád. Zámer je jasný: ukázať speváka nielen ako ikonu, ale aj ako človeka.
To, čo verejnosť pozná z rádia, dostáva na javisku dramatický rámec. Hity ako Čardáš dvoch sŕdc, Pieseň o decembri, Tancujem s tebou rád, Cítim či Na srdci mi hraj tu nie sú „koncertné čísla“, ale nosič situácií a nálad – skladby v príbehu prirodzene vznikajú a posúvajú dej.
V hlavných úlohách účinkujú Martin Gyimesi ako Karol a Dušan Cinkota ako Duchoň. Inscenácia je postavená tak, aby interpretácia nepôsobila ako napodobňovanie – ťažisko je v presnosti, rešpekte k predlohe a v detailoch, ktoré robia postavy uveriteľné.
Predstavenie zároveň funguje ako úcta a hold spevákovi, ktorého piesne sa prirodzene preniesli cez generácie a dodnes fungujú aj naživo.
A funguje aj číselne: od premiéry ho podľa dostupných údajov videlo viac ako 80 000 divákov po celom Slovensku a projekt sa blíži k 200 reprízam.
