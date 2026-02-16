Trpká príchuť samoty: Amy Schumer oslávila prvý Valentín bez manžela v slzavom kútiku!

LOS ANGELES - Americká komička Amy Schumer opäť raz dokázala, že si zo seba vie urobiť žart aj v ten najromantickejší deň roka. Valentín, ktorý mnohé hviezdy oslavujú luxusnými večerami a záplavou ruží, sa u nej niesol v úplne inom duchu – v duchu „slzavého kútika“! Ako zvládla najromantickejší deň prvýkrát po rokoch sama?
Zatiaľ čo sociálne siete zaplavili fotky dokonalých párov, komička Amy Schumer zverejnila naaranžovanú fotku, na ktorej sedí osamote v kúte miestnosti – symbolicky nazvanom „crying corner“, teda „kútik na plakanie". Bez prehnaného make-upu, bez hollywoodskeho lesku. Len ona, jej výraz „takto to fakt je“ a poriadna dávka sebairónie. Jej úprimný valentínsky príspevok prichádza mesiac potom, čo podala žiadosť o rozvod. S manželom Chrisom Fischerom sa rozišli po 7 rokoch manželstva, v ktorom spolu vychovávali syna Gena.
Fanúšikovia sa okamžite rozdelili na dva tábory. Jedni ju ľutovali, druhí sa smiali spolu s ňou. Pravda? Ako to už pri Amy býva, humor je jej najväčšia zbraň. Slzy? Skôr komediálny ťah! Amy Schumer je známa tým, že búra ilúzie o dokonalosti. Namiesto romantického klišé ukázala realitu mnohých ľudí, ktorí Valentína neprežívajú práve ako z rozprávky. A práve preto si ju fanúšikovia zamilovali – hovorí veci na rovinu.
Nie je tajomstvom, že Amy často čerpá inšpiráciu zo svojho súkromia. Či už ide o manželstvo, materstvo alebo vlastné neistoty. Všetko dokáže pretaviť do humoru, ktorý je miestami surový, ale vždy úprimný.
A odkaz medzi riadkami? Je „crying corner“ skutočne o smútku? Alebo ide o ďalší geniálny spôsob, ako si vystreliť z tlaku, ktorý spoločnosť na Valentína vytvára? Schumer tým možno odkázala jediné: ak sa aj necítite dokonale, je to úplne v poriadku. A tak zatiaľ čo iné celebrity pózovali s obrovskými kyticami, Amy si pokojne sadla do kúta – a vyhrala internet.
