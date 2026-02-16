Obžalovaný poradca premiéra David L. žiadal, aby výpovede svedkov čítal sám

BANSKÁ BYSTRICA - Čítaním výpovedí svedkov pokračuje v pondelok na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) hlavné pojednávanie s bývalým sudcom a v súčasnosti poradcom predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), advokátom Davidom L. Je obžalovaný zo spáchania zločinu zasahovania do nezávislosti súdu a prečinu nepriamej korupcie z obdobia, keď ešte pôsobil na poste predsedu Okresného súdu Bratislava III. Tvrdí, že je nevinný a skutky, z ktorých ho vinia, sa nestali. Kriminalizácia jeho osoby má mať údajne politické pozadie.
Obžalovaný poradca požiadal samosudcu, aby mohol výpovede svedkov čítať on sám. Prokurátor nenamietal, samosudca jeho žiadosti vyhovel. Na otázku, čo ho k tomu viedlo, reagoval: „Médiá. Keď to čítam ja, tak to čítam zrozumiteľne a s dôrazom na podstatné skutočnosti. Pre mňa je to zásadná vec, pretože sú to skutočnosti, ktoré absolútne vyvracajú tvrdenia, ktoré uvádzajú kľúčoví svedkovia obžaloby,“ konštatoval David L.
Neprišiel bývalý sudca Sklenka
Tým je bývalý sudca Vladimír Sklenka, ktorý vypovedal vo viacerých kauzách týkajúcich sa podozrení z ovplyvňovania rozhodnutí súdov a korupcie. V prvý pojednávací deň (13. 2.) však na súd vypovedať neprišiel a ospravedlnil sa pre zdravotné dôvody.
Exsudkyňa Repáková odmietla vypovedať
Ďalšou je exsudkyňa Miriam Repáková, zadržaná v rámci akcie Búrka v roku 2020 a právoplatne odsúdená pre zločin ohýbania práva. Tá síce vtedy prišla, ale odmietla vypovedať, aby si neprivodila trestné stíhanie. Ako uviedla, vraj odvtedy ubehol dlhý čas, už si nepamätá a aj zo zdravotných dôvodov sa musí vyhýbať stresovým situáciám.
Obžalovaný advokát ako prvú čítal výpoveď bývalého konateľa spoločnosti Carlton Property Erika M., ktorý čelí obvineniu v inom procese. David L. sa mal podľa obžaloby angažovať v jeho prospech a ponúkať úplatok. Obaja zhodne tvrdia, že sa vôbec nepoznajú.
Lindtner zdôrazňuje dôkazy v Threeme
„Jeho výpoveď, ako aj tie ďalšie, ktoré odznejú, nie sú len individuálnym pohľadom na svet, ale majú odraz v skutkovej realite a na základe dôkazov, ktorým je Threema a v tej sa nachádzajú všetky skutočnosti. Čo je najpodstatnejšie, je tam 600 správ, nachádzajú sa tam všetky možné mená, sudcovia, prokurátori, podnikateľská sféra, iba jedno jediné meno sa tam nenachádza, moje,“ zdôraznil David L.
Prokurátor podal obžalobu na Davida L. v júli 2022. Samosudca ŠTS ju odmietol, prokurátor však podal voči tomu sťažnosť, o ktorej rozhodol Najvyšší súd SR. Ten rozhodnutie prvostupňového súdu zrušil a uložil mu, aby vo veci znovu konal a rozhodol.