Podvod v okrese Stropkov: Neznámy páchateľ vylákal od starších ľudí viac ako 54-tisíc eur

SVIDNÍK - Trestné stíhanie vo veci pokračujúceho zločinu podvodu vedie vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku v súvislosti s vylákaním viac ako 54.000 eur od 82-ročného muža a 83-ročnej ženy v okrese Stropkov. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, v období od novembra 2024 do nedele (15. 2.) v jednej z obcí v okrese Stropkov na dvore rodinného domu neznámy páchateľ pod zámienkami falošných informácií o nepriaznivej rodinnej situácii alebo vážnych zdravotných problémov vylákal od staršieho muža a ženy finančné prostriedky v rôznych sumách. „Dôverčivý muž tak prišiel o 24.380 eur a dôverčivá pani o 30.000 eur,“ povedala Ligdayová. Zákon pri tomto konaní, kde poškodenými sú chránené osoby, stanovuje pre páchateľa trest odňatia slobody na dva až osem rokov.