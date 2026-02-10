Indonézia by do Pásma Gazy mohla vyslať niekoľko tisíc vojakov

TEL AVIV/JAKARTA - Indonézia by mohla do Pásma Gazy vyslať 5000 až 8000 vojakov na potenciálnu mierovú misiu, povedal v utorok novinárom náčelník indonézskej armády Maruli Simanjuntak. Konečné rozhodnutie podľa jeho slov doposiaľ prijaté nebolo. Upozornila na to agentúra DPA.
„Všetko sa stále prerokúva a zatiaľ nie je nič isté... V tejto chvíli nie je potvrdený žiadny počet,“ uviedol Maruli Simanjuntak. Krajina začala podľa jeho slov na túto misiu pripravovať personál, predovšetkým inžinierov a lekárov. Dodal, že začiatok misie závisí od výsledku ďalších rokovaní o implementácii mierového plánu pre Pásmo Gazy.
Indonézia má najväčšiu moslimskú populáciu na svete (približne 245 miliónov); dlhodobo je hlasným podporovateľom palestínskej štátnosti a nemá diplomatické vzťahy s Izraelom. Opakovane vyhlásila, že do Pásma Gazy vyšle vojakov iba v rámci medzinárodnej mierovej misie a so súhlasom zúčastnených strán.
Na základe mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa má Rada mieru pre Gazu zriadiť v tejto palestínskej enkláve dočasné Medzinárodné stabilizačné sily (ISF). ISF majú slúžiť na udržanie poriadku v Gaze, no ich presné zloženie však ešte nebolo stanovené, vysvetľuje DPA.