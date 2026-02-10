Hasiči zasahujú pri požiari rodinného domu: Zranenia utrpela jedna osoba

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Martin Baumann)
HARICHOVCE - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari rodinného domu v Harichovciach v okrese Spišská Nová Ves. Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint, zranenia utrpela jedna osoba.
„V zadymenom priestore bola nájdená jedna osoba, ktorá je momentálne v opatere záchranárov. Nadýchala sa splodín horenia,“ spresnil s tým, že požiar je už lokalizovaný. Na mieste zasahuje sedem hasičov s dvomi kusmi hasičskej techniky.