Pri útokoch izraelskej armády zahynulo v Gaze 24 osôb vrátane zdravotníka

GAZA - Pri izraelských útokoch v Gaze v stredu zahynulo 24 ľudí, informovali tamojší predstavitelia. Izraelská armáda vyhlásila, že útoky spustila po tom, ako „teroristi v stredu spustili paľbu na vojakov“ a vážne zranili jedného z jej dôstojníkov“. Píše o tom agentúra AFP.
Porušenie prímeria
Napriek tomu, že Spojené štáty oznámili prechod do druhej fázy implementácie dohody o prímerí v polovici januára - Izrael a palestínske radikálne hnutie Hamas sa naďalej prakticky denne navzájom obviňujú z porušovania ustanovení o prímerí.
K najnovšiemu krviprelievaniu došlo po tom, ako Izrael čiastočne opäť otvoril hraničný priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom. Ide o jediný priechod, ktorý nevedie do Izraela a je aj dôležitým kanálom pre humanitárnu pomoc.
Obete útokov
Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy uviedlo, že pri sérii útokov zahynulo 21 ľudí vrátane troch detí a najmenej 38 ďalších utrpelo zranenia. Úrad civilnej obrany následne informoval, že ďalšie dve osoby zahynuli a osem utrpelo zranenia pri útoku na stan v centre palestínskeho územia, pričom jedna osoba zomrela pri útoku, ktorý zasiahol skupinu civilistov západne od mesta Gaza.
Zabitý zdravotník
Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) zároveň vyjadrila pobúrenie nad úmrtím zdravotníka. IFRC uviedla, že „oddaný zdravotník“ Palestínskeho Červeného polmesiaca (PRCS), „bol zabitý pri vykonávaní humanitárnych úloh v Chán Júnis počas útoku v oblasti Al-Mawásí“ v južnej časti Pásma Gazy. Medzinárodná federácia doplnila, že táto smrť zvýšila počet zamestnancov a dobrovoľníkov PRCS zabitých v Gaze pri výkone služby od začiatku konfliktu v októbri 2023 na 30.
„Emblémy Červeného kríža a Červeného polmesiaca sú symbolmi ochrany, humanity, neutrality a nádeje. Napriek tomu sú naši dobrovoľníci a zamestnanci príliš často zabíjaní pri výkone práce, ktorá zachraňuje životy,“ uviedla. IFRC so sídlom v Ženeve je najväčšou humanitárnou sieťou na svete s viac ako 17 miliónmi dobrovoľníkov vo viac ako 191 krajinách.