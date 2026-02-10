Scény ako z akčného filmu: Lupiči vyhodili do vzduchu pancierové vozidlo! Priamo na talianskej diaľnici

BRINDISI - Na talianskej diaľnici medzi mestami Brindisi a Lecce došlo v pondelok ráno k dramatickému pokusu o ozbrojenú lúpež na obrnené vozidlo. Zamaskovaní útočníci použili výbušniny a pustili sa do prestrelky s políciou, no napriek chaosu sa im vraj nepodarilo ukoristiť veľkú hotovosť.
Scéna vyzerala ako z akčného filmu
Ráno 9. februára krátko pred 8. hodinou na štátnej ceste SS613 v regióne Puglia skupina maskovaných mužov napadla obrnené vozidlo určené na prevoz hotovosti, ktoré patrilo spoločnosti Battistolli. Incident potvrdila agentúra Anadolu Ajansı s odvolaním sa na miestne médiá.
Podľa zverejnených videí útočníci blokovali cestu malým nákladným autom aj dodávkou, ktoré zapálili, aby zastavili premávku a donútili obrnené vozidlo zastaviť. Explóziu a dym zachytili aj kamery okoloidúcich vodičov.
„Vyzeralo to ako bojisko.“
Podozriví mali na sebe čierne a biele overaly a masky a k akcii použili aj modré majáky, aby pôsobili ako policajné vozidlá, uvádza spravodajský portál Sky TG24.
Videozáznamy zverejnené na sociálnych sieťach zachytávajú okamih, keď explózia vyráža zadné dvere obrneného vozidla, ktoré bolo následne obklopené hrubým čiernym dymom.
Podľa iných svedkov sa premávka na diaľnici zmenila na bojisko, keď útočníci následne otvorili paľbu na približujúce sa Carabinieri.
Pokiaľ ide o ohrozenie počas akcie, jeden regionálny predstaviteľ polície povedal: „Policajti sa ocitli v prvej línii mimoriadne násilného a organizovaného činu. Fakt, že na patrolu smerovali guľky, potvrdzuje vysoké riziko, ktorému sú naši dôstojníci denne vystavení.“
Ochranná pena ho zachránila
Napriek dramatickej explózii a prestrelke však technické zabezpečenie obrneného vozidla v podobe špeciálnej peny pravdepodobne zabránilo útočníkom získať hotovosť. Niektoré správy uvádzajú, že integrovaný penový systém Spumablock bol aktivovaný a uzamkol obsah pred ukoristením lupičmi, aj keď presná suma prepravovaných peňazí zatiaľ nie je oficiálne potvrdená.
Útek, prestrelka a zadržania
Po neúspešnom pokuse o lúpež skupina utekala z miesta činu, niekoľko členov podľa úradov ukradlo autá od premávajúcich vodičov, aby prelomili policajnú blokádu.
Po príchode posíl polície došlo k krátkej prestrelke, počas ktorej bolo jedno vozidlo Carabinierov zasiahnuté, ale žiadne zranenia neboli zaznamenané.
Talianska polícia následne potvrdila zadržanie dvoch podozrivých, ktorých zatkli pri pokuse o útek, zatiaľ čo ďalší členovia skupiny sú na úteku a prebieha po nich pátranie – vo vzduchu operujú helikoptéry a aktívne sú kontrolné stanovištia v oblasti Salenta.
Kontext kriminality v regióne
Talianske médiá upozorňujú, že nejde o ojedinelý prípad – región Puglia patrí dlhodobo k oblastiam s najvyšším počtom prepadnutí obrnených vozidiel v krajine.