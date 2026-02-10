Utorok10. február 2026, meniny má Gabriela, zajtra Dezider

Opozícia varuje: Slovensko klesá v globálnom rebríčku korupcie, hrozí posledné miesto v Európe

Zuzana Števulová, Branislav Gröhling a Veronika Remišová.
Zuzana Števulová, Branislav Gröhling a Veronika Remišová. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TASR

BRATISLAVA - Opozícia kritizuje stav korupcie na Slovensku a prepad krajiny Slovenska v globálnom rebríčku vnímania korupcie (CPI). Podotýkajú, že ak sa nič nezmení, Slovensko skončí na poslednom mieste.

Tlačová konferencia strán: Progresívne Slovensko, Demokrati, KDH, SaS, Za ľudí a hnutie Slovensko na tému: Opozícia sa spája proti násiliu páchanému na ženách (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Dnes vyšlo najavo, že sa Slovensko od nástupu vlády Roberta Fica (Smer-SD) prepadlo o 14 miest v rebríčku vnímania korupcie,“ skonštatovala podpredsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Števulová. Hovorí, že koalícia sa ľuďom vysmieva do tváre, kritizuje, že parlament rieši zástupné témy.

SaS varuje pred ďalším prepadom

Prepad v rebríčku z 59. na 61. miesto sa nepáči ani SaS, ktorá pritom poukazuje na to, že „horšie“ sú na to už len štyri krajiny EÚ, a to Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko a Maďarsko. „Ak sa nič nezmení, čoskoro budeme poslední. Slovensko potrebuje reštart,“ odkazuje SaS na sociálnej sieti.

Hnutie Slovensko hovorí v tejto súvislosti o „ťahaní“ Slovenska do korupčného pekla. „Nielen štatistický prepad v rebríčku vnímania korupcie, ale každodenná prax ľudí presviedča o tom, že pokiaľ v rokoch 2020 až 2023 mali rozviazané ruky vyšetrovatelia, tak teraz majú voľné ruky zločinci a korupčníci,“ podotýka hnutie na sociálnej sieti.

 
 

Remišová kritizuje vládu

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) hovorí o dôsledkoch rozvratu právneho štátu a spravodlivosti. „Ďalší medziročný prepad v oblasti vnímania korupcie je prirodzene dôsledkom krokov súčasnej vlády na ochranu kriminálnych skupín. Európska prokuratúra hovorí, že Slovensko sa stalo rajom daňových podvodov a Skupina štátov proti korupcii (GRECO) Rady Európy márne vyzýva vládu, aby s korupciou niečo robila,“ podotýka Remišová s tým, že nevyšetrovanie korupcie v dôsledku vládnych zásahov kritizoval nedávno aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Slovensko sa v globálnom rebríčku vnímania korupcie (CPI) umiestnilo na 61. mieste zo 182 krajín. Medziročne kleslo o dve miesta. Zo 100 možných bodov získalo 48. Platí pritom, že čím vyššie skóre, tým je v krajine menej korupcie. Informoval o tom riaditeľ Transparency International Slovensko (TIS) Michal Piško. Rebríček zostavuje centrála Transparency International z indexov nezávislých inštitúcií mapujúcich jeden až dva roky dozadu. „Slovenska sa týkalo deväť indexov, medziročne sme sa zhoršili v piatich,“ priblížil Piško. Minulý rok sa SR umiestnila na 59. mieste spomedzi 180 krajín a získala 49 bodov.

