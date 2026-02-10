Koniec zlatej éry? V popradskom závode končia desiatky zamestnancov, región čaká ťažká skúška!

POPRAD – Jeden z najvýznamnejších priemyselných zamestnávateľov pod Tatrami prechádza náročným obdobím. Výrobca práčok Beko v Poprade, ktorý prebral štafetu po legendárnom Whirlpoole, hlási postupné znižovanie stavov. Každý mesiac o prácu prichádzajú desiatky ľudí a medzi zamestnancami sa šíria obavy z ešte radikálnejších škrtov.
Ešte pred rokom dávala popradská fabrika prácu viac ako tisícke ľudí. Dnes je však realita iná. Podľa informácií TV Markíza závod v posledných mesiacoch ukončuje spoluprácu približne s 30 zamestnancami každý mesiac. Hoci nejde o nárazové hromadné prepúšťanie, vytrvalý pokles počtu pracovníkov vyvoláva v regióne poriadne napätie.
Atmosfére nepridáva ani hrobové ticho zo strany kompetentných. Vedenie spoločnosti sa k situácii nevyjadrilo a vyjadrenie odmietol poskytnúť aj odborový predák. Medzi robotníkmi sa však čoraz hlasnejšie hovorí o tom, že by mohlo dôjsť k úplnému zrušeniu popoludňajšej zmeny, čo by znamenalo ďalšiu vlnu výpovedí.
Čo hovoria čísla?
Spoločnosť Beko Manufacturing Slovakia, ktorá patrí pod turecký gigant Arçelik, zverejnila svoje hospodárske výsledky naposledy pred dvomi rokmi. Zatiaľ čo v roku 2022 skončila v masívnej strate 32 miliónov eur, rok 2023 už priniesol zisk takmer 10 miliónov eur pri tržbách okolo 300 miliónov eur. Napriek kladným číslam sa však zdá, že optimalizácia výroby neberie konca.
Pre ľudí, ktorí za bránami závodu skončia, nie je situácia v regióne vôbec ružová. Hoci okres Poprad eviduje takmer 500 voľných pracovných miest, len pätina z nich (cca 110 pozícií) zodpovedá zručnostiam ľudí z výroby. V susednom Kežmarku je situácia ešte horšia.