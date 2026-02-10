Zástupcovia amerických imigračných úradov v utorok vypovedajú v Kongrese

WASHINGTON - Najvyšší predstavitelia amerických imigračných úradov budú v utorok pred výborom Kongresu po prvý raz vypovedať od zabitia dvoch amerických občanov v Minneapolise. Došlo k tomu uprostred tvrdej protiimigračnej kampane prezidenta Donalda Trumpa, informuje o tom agentúra Reuters.
Výbor pre vnútornú bezpečnosť vypočuje agentov
Vypočutie sa uskutoční pred Výborom pre vnútornú bezpečnosť Snemovne reprezentantov USA, ktorý ovládajú republikáni. Očakáva sa, že po smrti Renee Goodovej a Alexa Prettiho predstaviteľov troch agentúr podrobia demokrati vo výbore dôkladnému výsluchu. Eskalácia protiimigračných zásahov zo začiatku roka v Minneapolise vyvolala strety federálnych agentov a miestnych obyvateľov, ktorí sa postavili proti rozsiahlym raziám namiereným proti nelegálnym prisťahovalcom. Počas nich však agenti zastrelili dvoch amerických občanov.
Vysokopostavení predstavitelia označili Goodovú a Prettiho za „teroristov“ a agresorov. Videá z incidentov a výpovede priamych svedkov tieto tvrdenia vyvracajú. Vypovedať bude zastupujúci riaditeľ Úradu pre imigráciu a colnú správu USA (ICE) Todd Lyons, komisár Úradu pre colnú a hraničnú ochranu USA (CBP) Rodney Scott a riaditeľ Úradu pre občianstvo a imigráciu USA (USCIS) Joe Edlow.
Demokrati volajú po reformách ICE
Demokrati v Kongrese tvrdia, že ICE musí prejsť reformou. Požadujú, aby agenti nemali na tvárach masky, mali telové kamery a zameriavali sa na stíhanie zločincov. Kontrolu nad operáciami v Minnesote pre kritiku agresívneho postupu federálnych agentov prevzal od kontroverzného Grega Bovina splnomocnenec vlády pre ochranu hraníc Tom Homan. Oznámil, že agenti pod jeho velením budú postupovať cielenejšie.