Šokujúce FOTO speváka z Rammsteinu: Po troch manželstvách so ženami... Vzťah s MUŽOM?!

MNÍCHOV - Spevák skupiny Rammstein Till Lindemann (62) je známym búrlivákom. Svoje súkromie si však prísne stráži. A tak verejnosť vie iba o troch jeho vzťahoch - a všetky boli so ženami. Aktuálne ho však paparazzi nafotili v uliciach Mníchova, no spoločnosť mu nerobilo nežnejšie pohlavie... Za ruku sa držal s mužom!
Spevák nemeckej skupiny Rammstein Till Lindemann si svoje súkromie stráži. Verejnosť však vie o troch jeho potvrdených vzťahoch. Od roku 1985 do 1995 tvoril pár s Anjou Koesling, s ktorou má dcérku Marie Louise, o 5 rokov neskôr sa dal na chvíľu dokopy s Marinou Drujko, no a v roku 2011 potvrdil vzťah so Sophiou Thomalla. dvojica tvorila pár 4 roky.
Odvtedy verejnosť o žiadnej jeho novej partnerke nevie. V poslednom období sa v súvislosti so spevákom a ženami riešia skôr škandály. V roku 2023 ho obvinili viaceré ženy, že ich v zákulisí koncertu nadrogoval a robil im sexuálne návrhy. Lindemann obvinenia poprel a napokon mu za pravdu dala aj prokuratúra, ktorá prípad veľmi rýchlo uzavrela pre chýbajúce dôkazy.
No a aktuálne sa zdá, že to so ženami definitívne vzdal. Paparazzi ho totiž nafotili v uliciach Mníchova. No a spoločnosť mu nerobilo žiadne krásne dievča, ale... Frontman Rammsteinu sa vodil za ruku s neznámym mužom.
