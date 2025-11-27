Štvrtok27. november 2025, meniny má Milan, zajtra Henrieta

Šokujúce FOTO speváka z Rammsteinu: Po troch manželstvách so ženami... Vzťah s MUŽOM?!

Till Lindemann FOTO vnútri! Zobraziť galériu (2)
Till Lindemann (Zdroj: Profimedia)
© Zoznam/sk © Zoznam/sk

MNÍCHOV - Spevák skupiny Rammstein Till Lindemann (62) je známym búrlivákom. Svoje súkromie si však prísne stráži. A tak verejnosť vie iba o troch jeho vzťahoch - a všetky boli so ženami. Aktuálne ho však paparazzi nafotili v uliciach Mníchova, no spoločnosť mu nerobilo nežnejšie pohlavie... Za ruku sa držal s mužom!

Nemecká prokuratúra zastavila konanie proti Tillovi Lindemannovi z Rammsteinu Prečítajte si tiež

Nemecká prokuratúra zastavila konanie proti Tillovi Lindemannovi z Rammsteinu

Spevák nemeckej skupiny Rammstein Till Lindemann si svoje súkromie stráži. Verejnosť však vie o troch jeho potvrdených vzťahoch. Od roku 1985 do 1995 tvoril pár s Anjou Koesling, s ktorou má dcérku Marie Louise, o 5 rokov neskôr sa dal na chvíľu dokopy s Marinou Drujko, no a v roku 2011 potvrdil vzťah so Sophiou Thomalla. dvojica tvorila pár 4 roky. 

Odvtedy verejnosť o žiadnej jeho novej partnerke nevie. V poslednom období sa v súvislosti so spevákom a ženami riešia skôr škandály. V roku 2023 ho obvinili viaceré ženy, že ich v zákulisí koncertu nadrogoval a robil im sexuálne návrhy. Lindemann obvinenia poprel a napokon mu za pravdu dala aj prokuratúra, ktorá prípad veľmi rýchlo uzavrela pre chýbajúce dôkazy. 

No a aktuálne sa zdá, že to so ženami definitívne vzdal. Paparazzi ho totiž nafotili v uliciach Mníchova. No a spoločnosť mu nerobilo žiadne krásne dievča, ale... Frontman Rammsteinu sa vodil za ruku s neznámym mužom. 

Till Lindemann
Zobraziť galériu (2)
Till Lindemann  (Zdroj: Profimedia)

Viac o téme: RammsteinTill Lindemann
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Till Lindemann
Nepríjemnosti pred koncertom Lindemanna z Rammsteinu: PROTEST!
Zahraniční prominenti
Till Lindemann, Rammstein v
Berlínska prokuratúra zastavila vyšetrovanie Tilla Lindemanna
hudba.sk
Till Lindemann
Nemecká prokuratúra zastavila konanie proti Tillovi Lindemannovi z Rammsteinu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Polícia namerala cestného piráta na luxusnom športiaku
Polícia namerala cestného piráta na luxusnom športiaku
Správy
Nikto sa nás nepýtal, či chceme veterný park, uviedla starostka Lukáčoviec Jozefína Pokrývková
Nikto sa nás nepýtal, či chceme veterný park, uviedla starostka Lukáčoviec Jozefína Pokrývková
Správy
Projekt nového jazdeckého tréningového centra v Prešove má hodnotu 3,5 milióna eur, uviedol viceprimátor Ďurišin
Projekt nového jazdeckého tréningového centra v Prešove má hodnotu 3,5 milióna eur, uviedol viceprimátor Ďurišin
Správy

Domáce správy

Šéf slovenskej diplomacie Juraj
Čierna Hora robí veľké pokroky v európskej integrácii, uviedol Blanár
Domáce
FOTO Záhadné zmiznutie žiačky: Barbora
Záhadné zmiznutie žiačky: Barbora (14) odišla zo školy k lekárke a ZMIZLA! Rodina je ZÚFALÁ, otec prehovoril
Domáce
Ilustračné foto
V Bruseli odklepli kontroverzný návrh, ktorý rozdeľuje štáty: Nechce ho ani Slovensko! Obavy o súkromie ľudí
Domáce
Nebezpečná situácia na Skalke pri Kremnici: Bežkárske trate sú zatarasené popadanými stromami
Nebezpečná situácia na Skalke pri Kremnici: Bežkárske trate sú zatarasené popadanými stromami
Banská Bystrica

Zahraničné

Ilustračné foto
Poľský súd rozhodol o väzbe pre podozrivých zo spáchania sabotáže
Zahraničné
Ilustračné foto
Turecko tvrdí, že libanonsko-cyperská dohoda o demarkácii hraníc je neprijateľná
Zahraničné
Angela Merkelová.
Etablované nemecké strany sa musia vyhraniť voči AfD, uviedla Merkelová
Zahraničné
Ilustračné foto
Vyše 50 percent Nemcov pochybuje, že vládna koalícia vydrží celé volebné obdobie
Zahraničné

Prominenti

FOTO vnútri! Till Lindemann
Šokujúce FOTO speváka z Rammsteinu: Po troch manželstvách so ženami... Vzťah s MUŽOM?!
Zahraniční prominenti
Dcéra (19) Karla Gotta
Dcéra (19) Karla Gotta je ZADANÁ: Prvá veľká láska... Už ho predstavila aj rodine!
Domáci prominenti
Jenny McCarthy
Hviezda Dva a pol chlapa prežíva PEKLO: Výrastky na očiach, vypadávanie zubov a 9 operácií!
Zahraniční prominenti
Stranger Things je späť:
Stranger Things je späť: Veľké finále je tu! Dáš tento ultimátny KVÍZ na jednotku?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Talian chcel nový preukaz
Talian sa preobliekol za mŕtvu matku kvôli dôchodku! Na úrade ho prezradili chlpy na brade: Mŕtvolu ukrýval v práčovni
Zaujímavosti
Vianočné trhy v okolitých
Vianočné trhy v okolitých krajinách: Čo si pripravili Viedeň, Praha, Budapešť a Krakov?
dromedar.sk
Učiteľka.
Myslíte si, že ste rodený MATEMATIK? Úloha zo základnej školy ZMIATLA internet: Dokážete ju vyriešiť?
Zaujímavosti
Umelé sladidlá majú byť
Bez cukru, bez kalórií… ale za akú cenu? Vedci odhalili TEMNÚ stránku SUGAR-FREE produktov! TOTO nechce počuť nikto
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Zabudnite na povinnosti, ide sa oddychovať!
feminity.sk
Darček, ktorý poteší každú
Darček, ktorý poteší každú ženu: Zapojte sa do SÚŤAŽE a vaše vlasy môžu naplno zažiariť
Domáce
Počul si už o
Počul si už o novodobom trende FOMO? Poradíme ti, ako s ním úspešne zabojovať
hashtag.sk

Ekonomika

Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Padá cena ropy aj plynu: Správy o mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine rozhýbali trhy!
Padá cena ropy aj plynu: Správy o mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine rozhýbali trhy!
Chystá sa veľké digitálne mapovanie Slovenska: Štátny úrad predstavil projekt za milióny eur!
Chystá sa veľké digitálne mapovanie Slovenska: Štátny úrad predstavil projekt za milióny eur!

Varenie a recepty

Recept na vianočný zakrútený poklad. Konečne vianočné pečivo, ktoré vyzerá inak a nepotrebuje ani formu na pečenie.
Recept na vianočný zakrútený poklad. Konečne vianočné pečivo, ktoré vyzerá inak a nepotrebuje ani formu na pečenie.
Osvedčený recept na makové linecké pečivo
Osvedčený recept na makové linecké pečivo
Kokosové cesto? TOP na Vianoce! Jednoduché a univerzálne
Kokosové cesto? TOP na Vianoce! Jednoduché a univerzálne
Výber receptov
Akú múku na mrveničku do polievky? S každou bude výsledok iný
Akú múku na mrveničku do polievky? S každou bude výsledok iný
Rady a tipy

Šport

FOTO Hrôzostrašný čin otriasol celou krajinou: Futbalový rozhodca zastrelil svoju expartnerku
FOTO Hrôzostrašný čin otriasol celou krajinou: Futbalový rozhodca zastrelil svoju expartnerku
Ostatné
Liga nespí ani deň: Smutný koniec Réwaya, šelmy z Nitry trhajú ľady súperov, starosti Michaloviec
Liga nespí ani deň: Smutný koniec Réwaya, šelmy z Nitry trhajú ľady súperov, starosti Michaloviec
Tipsport liga
VIDEO Šok pre fanúšikov Slovana: Tréner Weiss oznámil mimoriadne zlú správu pre celý tím
VIDEO Šok pre fanúšikov Slovana: Tréner Weiss oznámil mimoriadne zlú správu pre celý tím
Slovensko
Tomu sa povie obrovská smola: Gutová-Behramiová ukončila sezónu, príde o olympiádu
Tomu sa povie obrovská smola: Gutová-Behramiová ukončila sezónu, príde o olympiádu
Lyžovanie

Auto-moto

Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Novinky
Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Novinky

Kariéra a motivácia

Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Aktuality
Nový prieskum o generácii Z vás prekvapí: Aby skutočne uspeli, musia robiť TOTO!
Nový prieskum o generácii Z vás prekvapí: Aby skutočne uspeli, musia robiť TOTO!
Pracovné prostredie
Experti varujú: Toto môžete v roku 2026 oľutovať, ak to ignorujete!
Experti varujú: Toto môžete v roku 2026 oľutovať, ak to ignorujete!
Kariérny rast
Otestovali sme, čo sa stane, ak to skúsite 7 dní robiť produktívne. Výsledky vás prekvapia!
Otestovali sme, čo sa stane, ak to skúsite 7 dní robiť produktívne. Výsledky vás prekvapia!
Motivácia a produktivita

Technológie

Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Návody
Americká firma stavia „vesmírne delo“, ktoré môže vystreliť satelit až 23-krát rýchlejšie než zvuk a úplne zmeniť ceny štartov
Americká firma stavia „vesmírne delo“, ktoré môže vystreliť satelit až 23-krát rýchlejšie než zvuk a úplne zmeniť ceny štartov
Technológie
Pochopíme, prečo vznikol na Zemi život? Nová štúdia drží v rukách významný kus skladačky
Pochopíme, prečo vznikol na Zemi život? Nová štúdia drží v rukách významný kus skladačky
Veda a výskum
V zahraničí už roboti nahrádzajú ľudí v práci, a Slovensko táto vlna neminie. Ohrozené sú stotisíce pracovných miest
V zahraničí už roboti nahrádzajú ľudí v práci, a Slovensko táto vlna neminie. Ohrozené sú stotisíce pracovných miest
Správy

Bývanie

Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne

Pre kutilov

10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Stavba domu
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Recepty
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Veľká láska čaká v roku 2026 na tieto tri znamenia: Komu sa zmení život od základov?
Partnerské vzťahy
Veľká láska čaká v roku 2026 na tieto tri znamenia: Komu sa zmení život od základov?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Záhadné zmiznutie žiačky: Barbora
Domáce
Záhadné zmiznutie žiačky: Barbora (14) odišla zo školy k lekárke a ZMIZLA! Rodina je ZÚFALÁ, otec prehovoril
Ilustračné foto
Domáce
V Bruseli odklepli kontroverzný návrh, ktorý rozdeľuje štáty: Nechce ho ani Slovensko! Obavy o súkromie ľudí
Miesto ohradili policajnou páskou.
Domáce
Poplach v Martine: Pred rodinným domom mala vybuchnúť nastražená BOMBA! Na mieste sú policajti
Policajná MEGAAKCIA s krycím
Domáce
Policajná MEGAAKCIA s krycím názvom BIOPLYN! Eurofondový škandál za takmer 10 miliónov eur, zaisťujú dôkazy

Ďalšie zo Zoznamu