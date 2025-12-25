Z kedysi bežnej radosti vzácnosť: FOTO Vianočné pohľadnice kedysi a dnes! Kam sa vytratila táto tradícia?

BRATISLAVA - Kedysi boli neodmysliteľnou súčasťou sviatkov a poštové schránky praskali vo švíkoch. Dnes sa pohľadnice stávajú skôr vzácnosťou. Ako sa zmenil zvyk posielať vianočné a novoročné pozdravy, a prečo má papierové prianie stále svoje čaro?
Tradícia posielania sviatočných pozdravov má bohatú históriu, ktorá siaha až do stredoveku. V časoch, keď bolo písané slovo vzácne, si mnísi počas dlhých zimných večerov vymieňali ručne vyrábané rytiny s kresťanskými motívmi. Skutočný prelom prišiel až v roku 1843 v Londýne, kde vznikla prvá papierová vianočná pohľadnica s ilustráciou rodiny a želaním „A Merry Christmas and Happy New Year“.
Postupne sa táto novinka rozšírila po Európe a koncom 19. storočia dorazila aj na naše územie. Najprv len v nemčine či maďarčine, neskôr v češtine a napokon v slovenčine. Spočiatku šlo o luxusný výstrelok pre šľachtu a meštianstvo, no s postupom času si sviatočné pozdravy získali celé Slovensko, pričom ich motívy sa neustále menili podľa doby – od kočov, zvierat či výjavov z folklóru až po tradičné kresťanské symboly.
Pohľadnice sa prispôsobovali dobe
Vývoj pohľadníc výrazne ovplyvnili aj dejiny. V období socializmu boli motívy s Ježiškom či anjelmi vytláčané z predaja a nahradili ich nenáboženské obrázky zimných krajín, sviečok či vianočných stromčekov. Napriek tomu si pohľadnice zachovali vysokú výtvarnú hodnotu a mnohé historické exempláre dnes nájdeme v slovenských múzeách a knižniciach.
Dnes sa staré ilustrácie vracajú v podobe nostalgických reedícií či umeleckých sérií. V praxi si však pohľadnice často posielame už len digitálne – prostredníctvom internetu a sociálnych sietí. Aj napriek tejto zmene však stále platí, že poslať niekomu klasickú papierovú pohľadnicu je jeden z najosobnejších spôsobov, ako mu popriať krásne sviatky.
Moderná doba a posielanie pohľadníc
Digitálna doba a nástup rýchlej online komunikácie spôsobili výrazný pokles počtu odoslaných pohľadníc. Kým v roku 2000 putovalo počas sviatkov poštou približne 6,5 milióna pozdravov, v roku 2018 už len asi o päť miliónov menej. Napriek tomu dopyt úplne nezanikol. Papierový pozdrav sa dnes stal skôr imidžovou a osobitou výnimkou, ktorá poteší o to viac. Slovenská pošta sa snaží tradíciu podporovať napríklad projektom Vianočná pošta, v rámci ktorého deti posielajú Ježiškovi svoje priania na známu adresu 999 99 a dostávajú od neho odpoveď aj malý darček.
Klasické pohľadnice však stále dopĺňa moderná forma posielania sviatočných prianí. Slovenská pošta už niekoľko rokov zaznamenáva výrazný záujem o online službu Moja pohľadnica – zákazník si vytvorí originálne prianie cez internet, doplní text či fotografiu a pošta ho doručí v papierovej podobe priamo do schránky.
Digitálna pohľadnica postupne vytláča tú klasickú
Ako uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová pre Topky.sk, najväčší záujem je už tradične pred Vianocami, keď si ľudia spájajú sviatky s osobným odkazom napísaným na papieri. Hoci dopyt po papierových pohľadniciach z roka na rok klesá – z viac než 533-tisíc kusov v roku 2019 na približne 345-tisíc v roku 2024 – len cez Moju pohľadnicu bolo tento rok odoslaných takmer 30-tisíc pozdravov. To podľa pošty jasne ukazuje, že aj v digitálnej ére má tradičné želanie vo fyzickej podobe stále svoje pevné miesto.
