Hrôza v skorých ranných hodinách: Dom sa po výbuchu zmenil na ruiny! Pod troskami našli telá rodiny

MNÍCHOV - Výbuch plynu v bytovom dome v juhozápadnom Nemecku si vo štvrtok v skorých ranných hodinách vyžiadal životy trojčlennej rodiny, uviedla miestna polícia. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Po niekoľkohodinovej pátracej akcii záchranné tímy vytiahli spod trosiek budovy telá troch ľudí vo veku 33, 30 a šesť rokov. Príčina výbuchu v meste Albstadt zatiaľ nie je známa. Primátor mesta Roland Tralmer uviedol, že dodávka plynu do celej ulice bola prerušená a nehrozí tak nebezpečenstvo ďalšieho výbuchu.
Bezprostredne po incidente vyslali úrady na miesto vyše 200 záchranárov a pátracie psy. Výbuch vážne poškodil niekoľko susedných domov. Polícia uviedla, že ich obyvatelia boli evakuovaní a nikto z nich nebol zranený.