Medvedev straší verejnosť: SÚDNY DEŇ sa blíži, dohoda o jadrových zbraniach medzi Ruskom a USA vyprší už o pár dní!

MOSKVA - Podpredseda ruskej bezpečnostnej rady a bývalý prezident Dmitrij Medvedev vyhlásil, že zmluva, ktorá stanovovala limity pre USA a Rusko v rámci počtu strategických jadrových zbraní a ich nosičov, vyprší už o niekoľko dní. Keďže podľa oficiálnych správ nie je na stole žiadne predĺženie, alebo podobne spísaná zmluva, dvaja najväčší rivali sa ocitnú na medzinárodnom poli bez limitov v použití a výrobe zbraní, ktorých vypustenie môže mať za následok milióny životov.
"Svet by mal byť znepokojený, ak 5. februára bez náhrady vyprší zmluva Nový START, ktorá Rusku a Spojeným štátom stanovuje limity na strategické jadrové zbrane a ich nosiče," vyhlásil podpredseda ruskej bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev. V rokoch 2008 až 2012 zastával post prezidenta Ruskej federácie. Dohodu o limitoch pre USA a Rusko podpisoval osobne s niekdajším americkým prezidentom Barackom Obamom v roku 2010 v Prahe.
Hodiny súdneho dňa tikajú a zrýchľujú
"Nechcem hovoriť, že to bude okamžite znamenať katastrofu a že začne jadrová vojna, ale každého by to napriek tomu malo znepokojiť," povedal Medvedev o blížiacom sa konci platnosti zmluvy v rozhovore s agentúrami Reuters a TASS a s ruským vojnovým blogerom vystupujúcim pod pseudonymom WarGonzo. Poznamenal, že hodiny súdneho dňa tikajú a očividne zrýchľujú.
Medvedev poznamenal, že zmluvy o kontrole zbrojenia sú prvkom dôvery medzi hlavnými nukleárnymi mocnosťami. "Keď existuje nejaká dohoda, tak to znamená, že existuje dôvera. Keď ale dohoda nie je, tak to znamená, že dôvera je vyčerpaná," povedal. Reuters poznamenal, že Rusko pritom účasť na dohode v roku 2023 pozastavilo, a to kvôli americkej podpore Ukrajiny, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii.
Putin navrhuje dodržiavať limity na jeden rok
Ruský prezident Vladimír Putin v minulom roku navrhol, aby Rusko s USA po vypršaní zmluvy dodržiavali existujúce obmedzenia pre rakety a hlavice po dobu jedného roka. Ruskí predstavitelia uvádzajú, že od Washingtonu doteraz žiadnu odpoveď na tento návrh nedostali. Trump naopak na začiatku januára naznačil, že zmluvu Nový START nechá vypršať a že by v takom prípade vznikla nová dohoda. Vlani v júli šéf Bieleho domu uviedol, že by rád zachoval limity stanovené v zmluve aj po jej vypršaní.
Existujúca zmluva obmedzuje počet jadrových hlavíc rozmiestnených na strategických nosičoch na 1550 na každej strane, teda na americkej aj na ruskej. Počet nosičov - medzikontinentálnych rakiet na súši, rakiet odpaľovaných z ponoriek a strategických bombardérov - obmedzuje na maximálne 700.
Nové zbraňové systémy
Médiá aj analytici poznamenávajú, že nahradiť ju novou zmluvou by nebolo ľahké. Rusko vyvinulo nové zbraňové systémy schopné niesť jadrové zbrane, ako je strela Burevestnik, hypersonická raketa Orešnik a torpédo Poseidon, ktoré nezapadajú do rámca zmluvy Nový START.
A Trump oznámil plány na vesmírny protiraketový štít Golden Dome (Zlatá kupola), ktorý Moskva vníma ako pokus o posun strategickej rovnováhy. Navyše rastie čínsky jadrový arzenál, nekontrolovaný dohodami medzi Washingtonom a Moskvou. Peking má teraz odhadom 600 hlavíc a Pentagon predpovedá, že do roku 2030 ich bude mať viac ako tisíc.