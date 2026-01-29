Európska krajina bije na poplach: Rusko nás má ako ďalší cieľ! Používa rovnaký postup ako na Ukrajine

MOSKVA - Kremeľ má plné ruky práce s vojnou na Ukrajine, no jeho informačné operácie sa nekončia. Bezpečnostné služby upozorňujú, že ruská propaganda si v Európskej únii vybrala novú krajinu a používa pritom osvedčený scenár.
Na rade je Lotyšsko
Podľa bezpečnostných analytikov sa do centra pozornosti Moskvy dostalo Lotyšsko. Ruské médiá a propagandistické kanály ho čoraz častejšie vykresľujú ako štát, ktorý má údajne systematicky ohrozovať ruskojazyčných obyvateľov.
Presne rovnaký argument používal Kremeľ aj v mesiacoch pred spustením plnohodnotnej invázie proti Ukrajina, upozorňuje poľský portál Polsat News.
„Rusofóbny štát“, ktorý vraj utláča menšiny
Lotyšská kontrarozviedka varuje, že nejde o náhodu ani krátkodobý výkyv, ale o súčasť dlhodobej stratégie Ruska.
„V ruskom informačnom priestore je Lotyšsko vykresľované ako rusofóbna krajina, ktorá údajne systematicky potláča práva rusky hovoriacich obyvateľov,“ uvádza sa vo výročnej správe Úradu na ochranu ústavy (SAB). Ide o jednu z troch hlavných štátnych bezpečnostných zložiek v krajine, ktorá má na starosti aj kontrarozviedkovú činnosť.
Silná menšina, citlivá téma
V Lotyšsku žije približne 1,86 milióna ľudí. Príslušníci ruskej menšiny tvoria viac než štvrtinu populácie a viac ako tretina obyvateľov používa ruštinu ako svoj hlavný jazyk. Práve tieto čísla ruská propaganda dlhodobo využíva ako základ pre svoje tvrdenia.
Bezpečnostné služby upozorňujú, že podobné argumenty Moskva pred vojnou cielene šírila aj v prípade Ukrajiny.
Od „nacistického štátu“ po bábku Západu
Podľa správy SAB ruské médiá a oficiálne kanály zachádzajú ešte ďalej. Lotyšsko opisujú ako nacistický režim, zlyhávajúci štát a nástroj v rukách Veľkej Británie a Spojených štátov.
„Pred začiatkom vojny boli identické naratívy používané proti Ukrajine. V súčasnosti Rusko rovnakým spôsobom vykresľuje všetky tri pobaltské krajiny,“ konštatuje úrad.
Priama vojna nehrozí, tlak áno
Lotyšské bezpečnostné zložky zároveň zdôrazňujú, že v tejto chvíli Rusko pre krajinu nepredstavuje bezprostrednú vojenskú hrozbu. Zároveň však evidujú viacero signálov, ktoré poukazujú na možné dlhodobé ciele Moskvy.
Jedným z realistických scenárov je snaha využiť medzinárodné inštitúcie a mechanizmy na podávanie žalôb proti Lotyšsku – a ďalším štátom – za údajné porušovanie práv rusky hovoriaceho obyvateľstva.
Voľby ako ďalší test
Riaditeľ Úradu na ochranu ústavy Egils Zviedris v tejto súvislosti upozornil, že riziká zostávajú vysoké aj do budúcnosti.
„Hrozba zo strany Ruska pretrváva, preto musíme systematicky pracovať na jej obmedzovaní. Zároveň sa musíme pripraviť na to, že Moskva sa bude snažiť ovplyvniť nadchádzajúce parlamentné voľby v Lotyšsku, ktoré sa uskutočnia na jeseň,“ uviedol Zviedris v reakcii na zverejnenie výročnej správy.