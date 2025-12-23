Utorok23. december 2025, meniny má Nadežda, Naďa, zajtra Adam, Eva

Jazda taxíkom sa zmenila na HOROR: Pokus o znásilnenie! S vodičom bojovala takmer hodinu, taxislužba reaguje

PRAHA - Pokus o únos a o znásilnenie? Na sociálnej sieti sa v uplynulých dňoch objavil príbeh dvoch žien, ktoré mali mať nepríjemnú skúsenosť s taxislužbou Bolt. Kým taxikár s prvou ženou z ničoho nič zišiel z plánovej trasy a vrátil sa na ňu až po opakovanom upozornení, druhú sa vraj iný taxikár pokúšal znásilniť. Obe pritom majú spoločného svedka, ktorý sa rozhodol o ich skúsenostiach upovedomiť svet. Na incidenty reaguje aj samotná taxislužba.

Na incidenty, ktoré sa udiali pár týždňov po sebe, upozornil popredný český psychiater a psychoterapeut Tomáš Rektor na sociálnej sieti. Ako vysvetlil, prvý incident sa stal jeho žene pred niekoľkými týždňami. "S Luciou (manželkou - pozn. redakcie) me išli z rôznych miest domov, ona Boltom, ja autom. Bolt som jej objednal ja, videl som trasu v mobile, za chvíľu sme sa stretli a išiel som za nimi. Na jednej križovatke Bolt odbočil inak, ako ja, nedávalo mi to zmysel, ešte som pozeral do mapy, vážne mi to nedávalo zmysel," začal v úvode príbehu Rektor. Ako vysvetlil, hneď zavolal manželke a informoval sa, kam idú. Manželka medzitým upovedomila vodiča, že asi zle odbočil, pričom so smiechom mu hovorila, že si ju manžel stráži.

"Potom už som videl, ako sa vracia na správnu trasu, celé som to bral ako nedorozumenie, stále to tak vnímam, ale zrazu z toho mrazí. Dnes (10. decembra - pozn. redakcie) som sa dozvedel, že sa moju pacientku pokúsil znásilniť vodič Boltu. Strašne sa to bála nahlásiť, bála sa, že jej ako psychiatrickej pacientke nik neuverí. Som šťastný, že to urobila. Dávajte si pozor, s Luciou sme sa dohodli, že bude jazdiť výhradne so ženami. Ak ste žena, robte to isté," napísal na koniec psychiater. Statusom chce podľa vlastných slov tlačiť na taxislužbu, aby zvýšila bezpečnosť, hlavne pre ženy. Spolu so statusom zverejnil aj fotografiu - správu od danej pacientky. 

V správe na začiatok upozornila lekára, že mu zrejme bude volať polícia. Dôvodom bola jej nepríjemná skúsenosť s taxislužbou. "Včera som si z nemocnice zavolala Bolt, pretože mi nebolo dobre. Za diaľnicou zašiel inde. Asi pol alebo trištvrte hodinu som musela fyzicky bojovať, aby ma nedostal. Dvakrát som sa pokúsila utiecť z auta, ale stiahol ma späť. Kusla som ho do ruky. Naštvalo ho to. Ale dal si cigaretu a doviezol ma domov. Bohužiaľ si počkal, kam vchádzam. Bola tu polícia aj kriminálka. Ospravedlňujem sa," píše sa v správe. 

 
 

Čo na to Bolt?

V celej veci sme oslovili spoločnosť Bolt. Zaujímalo nás, ako bud situáciu s pribúdajúcimi sa sťažnosťami na vodičov zaoberať. Aj na Slovensku boli medializované podobné skúsenosti žien. Išlo o dve Bratislavčanky, ktoré sa mali nezávisle od seba pokúsiť uniesť do Rakúska dvaja vodiči taxislužby. Jedna z nich tvrdila, že ju vodič spoločnosti Bolt proti jej vôli odviezol až takmer k rakúskym hraniciam, druhá z nich počas jazdy volala políciu, pretože nešiel po požadovanej trase, ale zabočil na diaľnicu smer Viedeň a jej námietky ignoroval. 

"Situáciu berieme veľmi vážne a aktuálne ju preveruje náš interný tím. Podozrenie na násilie alebo nevhodné správanie považujeme za mimoriadne závažné a máme voči nemu nulovú toleranciu. Každý nahlásený prípad posudzujeme individuálne a dôkladne, na základe konkrétnych okolností," uviedol generálny manažér spoločnosti Bolt pre Českú republiku a Slovensko Josef Rückl.

Ako vzápätí dodal, Bolt uplatňuje viacero bezpečnostných opatrení, vrátane overovania partnerov, možnosti okamžitého nahlásenia incidentu v aplikácii, audio nahrávania jazdy či zdieľania trasy s blízkymi. "Do ukončenia preverovania sa k prípadu nemôžeme ďalej vyjadrovať, sme však pripravení plne spolupracovať s políciou a ďalšími príslušnými orgánmi," uzavreli.

