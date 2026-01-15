Hrôza na psychiatrii: Transrodového muža hospitalizovali! O hodinu ho znásilnili

LONDÝN - Bezpečné prostredie sa zmenilo na miesto násilia. Prípad z londýnskej psychiatrickej nemocnice otvára vážne otázky o ochrane pacientov po tom, čo bol nový pacient sexuálne napadnutý už krátko po príchode na oddelenie.
Útok krátko po prijatí na oddelenie
Pred súdom v Londýne sa rieši mimoriadne znepokojujúci prípad, ku ktorému došlo na zabezpečenom psychiatrickom oddelení. Transrodový muž, ktorý sa identifikuje ako muž, no biologicky sa narodil ako žena, sa stal obeťou sexuálneho násilia zo strany iných pacientov.
K útoku došlo približne do hodiny od jeho prijatia na mužské oddelenie psychiatrie.
Identifikovaný a napadnutý
Podľa obžaloby si ostatní pacienti nového pacienta všimli prakticky okamžite. Jeden z nich mal nahlas upozorňovať na jeho telesné znaky. „Nemá Adamovo jablko, nemá Adamovo jablko,“ mal kričať, čo sa stalo impulzom k následnému útoku.
Priebeh násilia podľa obžaloby
Zo znásilnenia sú obvinení Luther Badejo a Davointe Thomas. Dvadsaťpäťročný Thomas mal podľa prokuratúry zablokovať dvere vedľajšej miestnosti, vtlačiť obeť do skrine, stiahnuť jej nohavice a znásilniť ju.
Napadnutý pacient sa následne pokúsil uniknúť do inej miestnosti, no obaja útočníci ho mali nasledovať. Badejo, ktorý má 29 rokov, mal strážiť priestor, zatiaľ čo Thomas obeť pritlačil na gauč a sexuálne napadol druhýkrát, uviedla prokurátorka pred súdom.
Zásah personálu a polície
Po druhom útoku došlo na oddelení k fyzickej potýčke, ktorá už upútala pozornosť nemocničného personálu. Na miesto bola privolaná polícia a zraneného pacienta previezli do nemocnice na ošetrenie.
Obžaloba a obhajoba
Obaja muži čelia obvineniam. Badejo je stíhaný za účasť na útoku, Thomas za znásilnenie. Ani jeden z obžalovaných vinu nepriznáva. Thomas tvrdí, že k pohlavnému styku došlo so súhlasom a opisuje ho ako prejav vzájomných citov.
Zlyhanie dohľadu na oddelení
Incident sa odohral 12. apríla 2022 na mužskom psychiatrickom oddelení Eden Ward v nemocnici Lambeth na juhu Londýna. Oddelenie je určené pacientom s vážnymi poruchami duševného zdravia.
Podľa prokuratúry nemocnica zlyhala v zabezpečení individuálneho dohľadu. „Skutočnosť, že poškodený je biologicky žena so ženskou anatómiou, znamenala potrebu zvýšeného dozoru. Ten však nebol zabezpečený pre nedostatok personálu, a pacient zostal bez ochrany,“ zaznelo pred porotou, píše Daily Mail.