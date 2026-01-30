Situácia na Blízkom východe sa dramatizuje: USA poslali ďalšiu vojenskú loď! Rusko dodalo Iránu vrtuľníky

TEHERÁN - Napätie na Blízkom východe prudko rastie. Spojené štáty posilňujú vojenskú prítomnosť v okolí Iránu, zatiaľ čo prezident Donald Trump hovorí o rýchlom a tvrdnom zásahu. Teherán reaguje vyhláseniami o pripravenosti na vojnu a Moskva do regiónu vstupuje dodávkami novej výzbroje.
Americké lode v pohybe, Perzský záliv v napätí
Americká flotila rozšírila svoje pôsobenie v oblasti Blízkeho východu o ďalší vojnový prvok. Do regiónu dorazil torpédoborec USS Delbert D Black, ktorý podľa agentúry Reuters preplával Suezským prieplavom a následne zamieril do Perzského zálivu.
Podľa analýzy BBC Verify ide o súčasť širšieho presunu amerických síl. Washington má v regióne už lietadlovú loď USS Abraham Lincoln, šesť torpédoborcov a tri pobrežné bojové lode. Spolu tak USA sústredili v blízkosti Iránu jednu z najväčších námorných formácií za posledné roky.
Trump: flotila je pripravená konať rýchlo a tvrdo
Prezident Trump potvrdil pohyby flotily osobne. Vyhlásil, že americké sily sú „pripravené, ochotné a schopné splniť svoju misiu rýchlo a s plnou silou, ak to bude potrebné“.
Zároveň zopakoval výzvu adresovanú Teheránu, aby okamžite obnovil rokovania o novej dohode. Podľa Trumpa musí byť jej základom úplné odmietnutie jadrových zbraní. „Čas sa kráti. Je to naozaj mimoriadne vážne,“ odkázal prostredníctvom siete Truth Social a pripomenul, že Spojené štáty už v minulosti dosiahli dohodu, ktorú Irán nedodržal.
Televízia CNN medzitým informovala, že Trump zvažuje vážny vojenský úder, keďže rozhovory viaznu. Washington podľa stanice tlačí najmä na obmedzenie dosahu iránskych balistických rakiet tak, aby nedosiahli územie Izraela.
Teherán reaguje: prst na spúšti
Iránske vedenie odpovedalo tvrdým tónom. Poradca najvyššieho duchovného vodcu Alí Chameneího, Alí Šamchání, vyhlásil, že akýkoľvek útok USA bude Teherán považovať za začiatok vojny.
Podľa jeho slov by Irán v odvete zaútočil nielen na Spojené štáty, ale aj na Izrael a krajiny, ktoré by agresiu podporili. Minister zahraničných vecí Abbás Aragčí dodal, že iránske ozbrojené sily sú pripravené zasiahnuť „s prstom na spúšti“.
Moskva vstupuje do hry: Irán dostal nové bojové vrtuľníky
Situáciu ďalej komplikuje Rusko. Moskva dodala Iránu prvé útočné vrtuľníky Mi-28NE Night Hunter, ktoré si Teherán objednal ešte v roku 2023. Stroje boli zdokumentované na leteckej základni v hlavnom meste, pričom ich zverejnenie sprevádzalo vyhlásenie ajatollaha Chameneího o modernizácii armády pomocou technológií „spriatelených štátov“.
Iránsky vice minister obrany generál Mehdí Farahí už skôr potvrdil, že za podporu Ruska vo vojne proti Ukrajine získal Teherán aj stíhačky Su-35, cvičné lietadlá Jak-130 a práve vrtuľníky Mi-28. Tri kusy mali doraziť medzi koncom roka 2025 a januárom tohto roka.
Signál pre USA aj Izrael
Podľa portálu Army Recognition je Mi-28NE exportnou verziou moderného útočného vrtuľníka vybaveného 30-milimetrovým kanónom, raketami vzduch-zem a schopnosťou operovať vo dne aj v noci v nízkych výškach. Ázijský portál DefenceSecurityAsia dodáva, že dodávka nie je len technickým posilnením iránskeho letectva, ale aj strategickým odkazom Washingtonu a Jeruzalemu.
USA medzitým pokračujú v posilňovaní síl v regióne. Podľa Reuters a CBS zvýšil príchod torpédoborca Delbert D. Black počet amerických vojnových lodí v blízkosti Iránu na desať, pričom nad oblasťou operujú aj stíhačky, bombardéry a transportné lietadlá.