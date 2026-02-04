Krvavé útoky v Pakistane: Počet obetí stúpol nad 250! Armáda proti separatistom nasadila drony aj vrtuľníky

ISLAMABAD - Počet ľudí, ktorí od soboty zomreli počas koordinovaných útokov separatistov v provincii Balúčistan na juhozápade Pakistanu, stúpol na viac ako 250. Pre agentúru AFP to v stredu uviedol bezpečnostný predstaviteľ, podľa ktorého tam boje naďalej pokračujú.
Pakistanský predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity pre AFP potvrdil, že „v prebiehajúcich protiteroristických operáciách bolo zabitých 197 teroristov“. Medzi zvyšnými obeťami je podľa neho najmenej 36 civilistov a 22 príslušníkov bezpečnostných zložiek. K víkendovým útokom sa prihlásila separatistická Balúčistanská oslobodzovacia armáda (BLA), ktorá útočila na banky, väznice, policajné stanice a vojenské zariadenia. BLA tvrdí, že počas operácie s názvom Čierna búrka zabila 280 vojakov, no neposkytla žiadne dôkazy.
Podľa bezpečnostných predstaviteľov sa začali víkendové útoky v sobotu skoro ráno samovražednými výbuchmi v meste Núškí a prístave Pasni a ozbrojenými útokmi na ďalších 11 miestach, vrátane mesta Kvéta. Militanti obsadili najmenej šesť okresných správnych úradov, uviedla pakistanská polícia.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na svoj zdroj dodala, že Pakistan proti militantom v meste Núškí nasadil vrtuľníky a drony. Organizácia Spojených národov (OSN) v utorok označila najnovšie útoky za „ohavné a zbabelé“. Balúčistan je najväčšia a najchudobnejšia provincia Pakistanu s bohatými zásobami nerastných surovín. Už desaťročia čelí povstaniu etnických separatistov, ktorí požadujú autonómiu a väčší podiel na výnosoch z prírodných zdrojov.