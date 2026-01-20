Unikli desivé zábery z leteckého nešťastia: Pád vrtuľníka, našli len kopec trosiek! Ako mohol toto niekto prežiť?

SALT LAKE CITY - Panika vo vzduchu a strach miestnych na zemi. Reč je o dianí v americkom kempe Wolf Creek v okrese Wasatch v štáte Utah. Na sociálnych sieťach sa objavili desivé videa pádu helikoptéry, ktorá sa bez náznaku kontroly zrútila do lesného porastu. To, čo nasledovalo potom, sa dá považovať za malý zázrak.
Prípad vo svojom článku analyzoval portál KUTV. Posádka vrtuľníka zrejme už dlhšie zápasila s riadením vrtuľníka, pričom jeho posledné momenty zachytili až kamery na mobiloch. Stroj sa zrútil približne 100 metrov od štátnej cesty 35 neďaleko kempingu Wolf Creek v okrese Wasatch.
Nehoda bola zachytená na video, a to dokonca z dvoch uhlov.
VIDEO Dramatické zábery pádu vrtuľníka:
Úrad šerifa okresu Wasatch na sociálnych sieťach uviedol, že k nehode došlo v nedeľu o 15:10 hodine miestneho času. Záchranári vrtuľník lokalizovali a v čase nehody našli na palube štyri osoby.
Akoby zázrakom nikto neprišiel o život
Dôsledky nehody sa veľmi rýchlo dostavili, no nastal malý zázrak. Nikto zo štyroch členov posádky vrtuľníka nezomrel a úrady hovoria iba o zraneniach. Úradníci však jedným dychom dodali, že jedna osoba utrpela kritické poranenie hlavy a bola prevezená do nemocnice záchrannou službou AirMed. Ostatní boli podľa úradu šerifa vyšetrení na mieste.
Okamžite bežali k vraku
Nehodu sledoval aj svedok menom Wes Blazzard, ktorý natočil nehodu zo svahu. Boli doslova len pár krokov od toho, keď sa to stalo. "Keď sme prišli k vraku, premýšľali sme, ako to vôbec niekto prežije," popísal dramatické sekundy pre KUTV Blazzard. "Je až neuveriteľné, že sa z toho dostali," pokračoval.
Jedna zo žien vyzerala, akoby bola v šoku a lapala po dychu, no nakoniec bola aj tá v poriadku. Príčina nehody je teraz predmetom vyšetrovania úradov v Utahu. Úradníci uviedli, že pri zásahu nad haváriou pomáhali úrad šerifa okresu Summit, Oddelenie prírodných zdrojov a spoločnosť AirMed.