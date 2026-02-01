Máte bokom päť a pol milióna? ASTRONOMICKÁ suma, štát predáva tento luxusný letecký stroj!

BRATISLAVA - Každý deň sa na štátnom webe registra majetku objavujú zaujímavé položky, ktoré idú k verejnosti zväčša za lacnejšiu sumu. Väčšinovo ide o nehnuteľnosti, no v tomto prípade nejde ani o lacný špás a ani o nehnuteľný majetok. Je to veľký vrtuľník, ktorého suma prekračuje astronomické výšiny.
Štát vrtuľník predáva cez svoj web Registra ponúkaného majetku štátu.
V prípade tohto vrtuľníku ide o model MI-171 s príslušenstvom. Jeho cena je neuveriteľných 5 549 252,00 eur s 500-tisícovou zabezpekou. Podobné vrtuľníky boli na Slovensko dodávané v okolí dátumu 20. decembra 2001.
Obhliadky budú počas februára
Stroj dokonca máte možnosť si obzrieť osobne. "Stretnutie záujemcov o obhliadku Predmetu speňaženia sa bude konať na adrese LÚ MV SR, Letisko M.R. Štefánika 10 minút pred začiatkom obhliadky. Záujem o obhliadku je potrebné vopred oznámiť e-mailom na adresu bude michaela.matuskova@minv.sk najneskôr do 10:00 dňa predchádzajúceho dátumu realizácie obhliadky. Oznámenie k obhliadke musí obsahovať najmenej identifikáciu osoby záujemcu, počet a identifikáciu osôb, ktoré sa za záujemcu zúčastnia obhliadky vrátane telefonického a e-mailového kontaktu na tieto osoby," informuje štát.
Čo sa týka termínov obhliadok, tie budú:
- 3. februára 2026 od 10:00 hodiny,
- 10. februára 2026 od 10:00 hodiny.