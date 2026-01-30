MIMORIADNY ONLINE Rusko potvrdilo prelom! Putin súhlasil s Trumpom: Dočasne pozastavuje údery na Kyjev

KYJEV – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že očakáva od Ruska naplnenie dohody neútočiť na Kyjev a ďalšie mestá v jeho krajine jeden týždeň vzhľadom na zimné počasie, ako to oznámil prezident USA Donald Trump. Informovala o tom agentúra Reuters. Situáciu sledujeme online.
12:30 Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok potvrdil, že ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s pozastavením útokov na ukrajinské mestá, a to do 1. februára. Informovala o tom televízia Sky News. „Môžem potvrdiť, že prezident (USA Donald) Trump skutočne osobne požiadal prezidenta Putina, aby na týždeň zastavil útoky na Kyjev... s cieľom vytvoriť priaznivé podmienky pre rokovania,“ ktorými sa Spojené štáty snažia o ukončenie takmer štyri roky trvajúcej vojny rozpútanej Ruskom vo februári 2022. Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomenula, že Trump svoju žiadosť o zastavenie útokov zdôvodnil „extrémnym chladom“ na Ukrajine. Ďalšia vlna mimoriadne chladného počasia má na Ukrajinu prísť po 1. februári. Na otázku, či Putin Trumpov návrh na zastavenie útokov akceptoval, Peskov odpovedal: „Áno, samozrejme. Bola to osobná žiadosť prezidenta Trumpa“.
12:00 Toto sú indikatívne odhady ruských bojových strát k 30. januáru podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.
10:55 Zelenskyj odmieta Putinovo pozvanie do Moskvy, naznačuje možné oddialenie mierových rokovaní. „Môžem ho pozvať rovnako dobre do Kyjeva, nech príde. Otvorene ho pozývam, ak sa odváži,“ povedal Zelenskyj na brífingu s novinármi.
9:30 Ukrajina a Rusko v rokovaniach zatiaľ nedospeli ku kompromisu v otázke územia, uviedol podľa agentúry AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Oficiálna dohoda podľa neho nie je ani na dočasnom zastavení útokov na energetickú infraštruktúru. Americký prezident Donald Trump predtým oznámil, že šéf Kremľa Vladimir Putin prisľúbil, že týždeň nebudú útočiť na energetiku Ukrajiny. Kyjev je podľa Zelenského pripravený zdržať sa takýchto útokov, ak to isté urobí aj Moskva.
9:17 Ruské jednotky v noci na piatok vyslali do útokov na Ukrajine 111 dronov, z ktorých približne 70 boli útočné stroje typu Šáhid s dlhým doletom. Podľa predbežnej bilancie sa ukrajinskej protivzdušnej obrane podarilo zneškodniť 80 z nich. „Na 15 miestach boli zaznamenané zásahy balistickými raketami a 25 útočnými dronmi, na ďalších dvoch miestach dopadli trosky dronov,“ spresnila ukrajinská armáda. Na svojich weboch o tom informovali denníky Guardian a Le Monde.
8:25 Traja ľudia utrpeli zranenia pri ruských útokoch na Záporožie a okolie, uviedli dnes ukrajinské úrady. Ruské úrady informovali o ranenej žene pri útoku dronu. Rusko počas noci odpálilo proti Ukrajine raketu Iskander-M a vyslalo 111 dronov, z ktorých sa 80 podarilo zneškodniť, uviedlo ukrajinské letectvo. Bez ďalších podrobností dodalo, že zaznamenalo zásahy jednej rakety a 25 dronov na 15 miestach. Nálety pokračujú, dodalo.
7:30 Ukrajinské ministerstvo obrany kontaktovalo americkú spoločnosť SpaceX miliardára Elona Muska po správach o ruských dronoch vybavených satelitným pripojením Starlink. Uviedol to vo štvrtok šéf ukrajinského rezortu obrany Mychajlo Fedorov. Informuje o tom agentúra DPA.
6:15 Nemecký kancelár Friedrich Merz a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok v telefonickom rozhovore spoločne privítali „úsilie v záujme prímeria“, uviedol vo vyhlásení Berlín. Informujú o tom agentúry AFP a DPA.
Zelenskyj očakáva splnenie dohody o pozastavení útokov Ruska na Kyjev
Zelenskyj na sociálnej sieti napísal, že najbližšie dni ukážu, či Moskva dodrží takýto prísľub. „Naše tímy o tom hovorili v Spojených arabských emirátoch. Očakávame, že tieto dohody budú realizované,“ uviedol. „Deeskalačné kroky prispievajú ku skutočnému pokroku k ukončeniu vojny,“ zdôraznil v príspevku.
Krátko na to Zelenskyj zverejnil aj svoj pravidelný večerný videopríhovor, v ktorom sa poďakoval Washingtonu za túto iniciatívu. „Ďakujeme americkej strane za jej úsilie o zastavenie útokov na energetické (ciele) v tomto čase a dúfajme, že Amerika v tomto uspeje,“ dodal. Trump predtým oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s jeho požiadavkou zastaviť útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev po obdobie jedného týždňa.
Ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru v uplynulých dňoch zanechali bez svetla, tepla a vody už milióny Ukrajincov. Situácia je kritická najmä v Kyjeve. V niektorých častiach krajiny by pritom podľa predpovedí v najbližších dňoch mohla teplota klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia. „Takúto zimu ešte nezažili. Osobne som prezidenta Putina požiadal, aby týždeň nestrieľal na Kyjev a rôzne ďalšie mestá. Súhlasil s tým a musím povedať, že to bolo veľmi milé,“ povedal Trump na zasadnutí svoj kabinetu. Rusko zatiaľ Trumpove tvrdenia nepotvrdilo.