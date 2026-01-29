MIMORIADNY ONLINE Putin súhlasil s Trumpovou požiadavkou! Rusko na týždeň ZASTAVÍ útoky na Kyjev

KYJEV - Ruské dronové útoky na Záporožskú oblasť si v noci na štvrtok vyžiadali životy troch ľudí, potvrdil tamojší gubernátor Ivan Fedorov. Ďalšia osoba utrpela zranenia, informuje správa agentúry AFP. Situáciu sledujeme online.
19:10 Kritická situácia na Ukrajine spôsobená ruskými útokmi na energetickú infraštruktúru je pre Slovensko neakceptovateľná, vyhlásil vo štvrtok po zasadnutí Rady Európskej únie v Bruseli slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD). Podľa vlastných slov vyjadril protest proti Rusku v tejto situácii a podporil civilistov na Ukrajine.
18:50 Rusko bude súhlasiť len s takými medzinárodnými bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu, ktoré sú priateľské voči Moskve. Uviedol to vo štvrtok podľa tlačovej agentúry Interfax ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Informuje o tom agentúra DPA.
18:30 Ruský prezident Vladimir Putin podľa prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa súhlasil s jeho požiadavkou zastaviť útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev po obdobie jedného týždňa. Informuje o tom agentúra AFP.
16:40 Najnovšie informácie z vojny na Ukrajine naživo: Odvodového komisára v Čerkaskej oblasti bodli do krku.
15:20 Ukrajinské hydrometeorologické centrum vo štvrtok vydalo predpoveď na najbližšie dni, podľa ktorej by teploty v niektorých častiach krajiny mohli klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia. Prezident Volodymyr Zelenskyj v pravidelnom stredajšom videopríhovore varoval pred novými ruskými útokmi na energetickú infraštruktúru, píše o tom agentúra AFP.
14:40 Ruský prezident Vladimir Putin sa vo štvrtok v Moskve stretol s prezidentom Spojených arabských emirátov (SAE) Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom. Ich schôdzka sa konala krátko pred druhým kolom rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine, ktoré by malo byť v nedeľu v metropole SAE Abú Zabí. Informovala o tom agentúra AFP.
13:50 Európska komisia (EK) uvoľnila okamžitú humanitárnu pomoc pre Ukrajinu a Moldavsko v hodnote 153 miliónov eur. Ukrajina dostane z tejto sumy 145 miliónov eur na poskytnutie prístrešia, potravín a finančnej podpory pre ľudí, ktorí sú v dôsledku ruských útokov na energetickú infraštruktúru v chladnom počasí bez elektriny, kúrenia a teplej vody. Zvyšok dostane Moldavsko na starostlivosť o ukrajinských utečencov, ktorí utiekli pred vojnou. Informuje o tom vyhlásenie EK zverejnené vo štvrtok.
12:54 V Maďarsku začali obyvateľom distribuovať vládnu petíciu proti financovaniu Ukrajiny z Európskej únie. Podľa servera tenyek.hu to oznámil na tlačovej konferencii vo štvrtok šéf úradu vlády Gergely Gulyás.
12:47 Ruské lietadlá, radarová stanica aj centrá riadenia dronov sú zničené po viacerých útokoch, uviedol generálny štáb.
12:45 V rámci repatriačných opatrení boli z Ruska na Ukrajinu vrátené telesné pozostatky 1000 osôb, ktoré podľa ruskej strany patria padlým ukrajinským vojakom. Na platforme Telegram to vo štvrtok oznámila ukrajinská Koordinačná rada pre zaobchádzanie s vojnovými zajatcami, informujú agentúry AFP a Ukrinform.
12:35 Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie vo štvrtok v Bruseli schválili nové sankcie voči Iránu. Zameriavajú sa na jednotlivcov a subjekty, ktoré sa zúčastnili na násilnom potlačení nedávnych protestov v Iráne a podieľajú sa na podpore Ruska vo vojne na Ukrajine. Očakáva sa, že ministri dosiahnu dohodu aj o zaradení iránskych Revolučných gárd na zoznam teroristických organizácií. Informujú o tom správy agentúr Reuters a DPA.
12:10 Viac ako 700-tisíc eur sa podarilo vyzbierať za necelý týždeň na Slovensku na nákup generátorov v rámci iniciatívy Teplo pre Ukrajinu. Prvú várku generátorov za asi 100-tisíc eur vo štvrtok v Trenčíne naložili na kamión, ktorý už čoskoro vyrazí na Ukrajinu. Informoval o tom Stanislav Bielik - riaditeľ humanitárnej organizácie Adra, ktorá nákup a transport generátorov logisticky zastrešuje.
VIDEO
11:53 Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová vo štvrtok povedala, že napriek rokovaniam podporovaných Spojenými štátmi Rusko pokračuje v bombardovaní Ukrajiny. Tá podľa jej slov musí odolávať blížiacej sa „humanitárnej katastrofe,“ keďže ruské útoky spôsobujú prerušenie dodávok elektriny a tepla počas zimy. Informuje o tom správa agentúry AFP.
09:22 Vysokopostavený ruský diplomat obvinil Európsku úniu, že zmrazené ruské aktíva už „rozdelila“ medzi Ukrajinu a svoj vlastný zbrojársky priemysel. Tvrdí to riaditeľ oddelenia európskych záležitostí ruského ministerstva zahraničných vecí Vladislav Maslennikov, ktorý plány EÚ s ruskými aktívami prirovnal k „túžbe rozdeliť si kožušinu z nezabitého medveďa“. Informuje o tom správa agentúry DPA.
06:13 Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu vyhlásil, že Ukrajina podľa neho do Európskej únie v blízkej budúcnosti nevstúpi. Ambíciu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby k tomuto kroku došlo už v roku 2027, označil Merz za nereálnu. Upozornila na to agentúra DPA.
06:12 Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že v stredu telefonoval so svojim ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským a odsúdil najnovšie ruské útoky. Zároveň oznámil, že Francúzsko pošle na Ukrajinu generátory, informuje správa agentúry Reuters.
06:11 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu kritizoval mestskú správu hlavného mesta Kyjev za riešenie dodávok tepla a elektrickej energie po ruských leteckých útokoch. Upozornila na to agentúra DPA, podľa ktorej čelí Kyjev najťažšej zime od začiatku ruskej invázie pred takmer štyrmi rokmi.
06:10 „Bohužiaľ, dve ženy a jeden muž zahynuli a ďalší muž bol zranený,“ uviedol Fedorov na platforme Telegram. Ruské útoky podľa neho zároveň zničili domy a spôsobili požiare.Ukrajinu od začiatku roka zasiahla séria smrtiacich ruských útokov, ktoré vo viacerých regiónoch zároveň prerušili dodávky energií uprostred mrazivej zimy.
Delegácie Ukrajiny a Ruska sa v nedeľu stretnú v Abú Zabí, aby rokovali o riešení tohto takmer štvorročného konfliktu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu uviedol, že USA sa na nedeľných rokovaniach možno zúčastnia tiež. Posledným nevyriešeným bodom sú podľa neho územné otázky.