TÁTO strana v Maďarsku klesla na historické dno! Po 36 rokoch sa vzdáva účasti vo voľbách

BUDAPEŠŤ - Maďarská socialistická strana (MSZP) klesla na historické dno, keď sa po 36 rokoch vzdáva účasti na nadchádzajúcich parlamentných voľbách, konštatoval v utorok server magyarnemzet.hu. Informuje o tom spravodajca v Budapešti
MSZP vznikla v roku 1989 rozpadom Maďarskej socialistickej robotníckej strany a jej logo zrejme nebude na hlasovacom lístku volieb konaných 12. apríla. Predseda MSZP Imre Komjáthi podľa informácií servera oznámil členom, že strana nemá dostatok dobrovoľníkov, ktorí by sa mohli zapojiť do zberu podpisov a do volebnej kampane, ale podľa servera príčinou tohto kroku je zrejme aj skutočnosť, že podpora strany je na historickom minime, takže by bolo takmer nemožné zostaviť celoštátnu kandidátku.
Server dodáva, že nepôjde o vzdanie sa podpory MSZP v prospech strany TISZA, ktorá bude vo voľbách vyzývateľom vládnej strany Fidesz, pretože MSZP - rovnako ako aj iné ľavicové strany v Maďarsku - jednoducho stratila svoju voličskú základňu. V prieskumoch verejnej mienky v tomto roku dosiahla MSZP najviac dvojpercentnú podporu.
Od roku 2002 do roku 2010 vládli socialisti v koalícii s liberálmi
MSZP bola súčasťou vládnej moci v Maďarsku v dvoch hlavných obdobiach, pričom vždy vládla v koalícii s liberálnym Zväzom slobodných demokratov (SZDSZ). V období rokov 1994 až 1998 viedol maďarskú vládu socialista Gyula Horn. Ten sa do dejín zapísal ako posledný komunistický minister zahraničných vecí Maďarska, ktorý zohral významnú úlohu pri búraní Železnej opony roku 1989.Od roku 2002 do roku 2010 vládli socialisti v koalícii s liberálmi, premiérmi boli Péter Medgyessy, Ferenc Gyurcsány a úradnícku vládu po Gyurcsányovej rezignácii s podporou MSZP viedol premiér Gordon Bajnai. Od parlamentných volieb v roku 2010, kedy zvíťazil Fidesz, je MSZP v opozícii.