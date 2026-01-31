Škandálne detaily z Epsteinových spisov! Závažné obvinenia proti Trumpovi: Spomínajú sa znásilnenia a orgie

WASHINGTON - Najnovšia várka dokumentov zverejnených v rámci takzvaných Epsteinových spisov opäť vtiahla do pozornosti meno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Materiály zhromaždené americkými úradmi obsahujú súbor vážnych obvinení, ktoré však samotné orgány činné v trestnom konaní označujú za nepreukázané a často senzacionalistické.
Trumpovo meno sa v spisoch objavuje opakovane
V novo sprístupnených materiáloch, ktoré súvisia so zosnulým sexuálnym delikventom Jeffrey Epstein, sa viackrát objavuje meno Donald Trump. Ide o dokumenty pochádzajúce z internej evidencie amerických orgánov, ktoré zhromažďovali podnety a oznámenia verejnosti.
Jedna zo správ obsahuje zoznam tvrdení, ktoré Ministerstvo spravodlivosti USA výslovne označuje ako „neoverené a nepotvrdené obvinenia“. Dokument bol krátko odstránený z oficiálnej stránky rezortu, no následne opätovne sprístupnený.
Interné tabuľky FBI a tisíce podnetov
Zverejnené materiály vychádzajú z internej komunikácie a analytických tabuliek FBI z augusta 2025. Spracoval ich útvar pre detskú sexuálnu exploatáciu a obchodovanie s ľuďmi.
Ide o súhrny hlásení prijatých prostredníctvom Národného centra pre podnety, pričom pri každom zázname je uvedené, ako FBI postupovala – či sa pokúsila nadviazať kontakt s oznamovateľom, či bol podnet vyhodnotený ako nedôveryhodný alebo presunutý na iný úrad.
„Senzacionalistická časť“
Jeden z dokumentov obsahuje emailovú komunikáciu z augusta 2025, v ktorej osoba vystupujúca ako zamestnanec FBI zostavila zoznam oznámení spájajúcich Trumpa s Epsteinom.
„Žlté označenie sa vzťahuje na senzacionalistickú časť,“ uvádza úradník v poznámke vysvetľujúcej spôsob triedenia tvrdení.
V spisoch sa zároveň zdôrazňuje, že Trump nikdy nebol obvinený zo žiadneho trestného činu súvisiaceho s Epsteinom a akúkoľvek účasť opakovane odmietol.
Obvinenia bez potvrdených dôkazov
Podľa dokumentácie sa časť oznámení opiera o informácie z druhej ruky. V mnohých prípadoch nebolo možné kontaktovať osoby, ktoré podnety podali, alebo neexistovali žiadne overiteľné údaje.
Jedno z hlásení opisuje „neidentifikovanú priateľku“, ktorá mala byť pred približne 35 rokmi v štáte New Jersey prinútená k orálnemu sexu s Trumpom. V tom istom podnete sa uvádza, že danú osobu mal údajne zneužiť aj Epstein.
Ďalší záznam hovorí o žene, ktorá tvrdí, že v roku 1984, ako 13-ročná, bola donútená k sexuálnym praktikám s Trumpom. Poznámky FBI uvádzajú, že sa nepodarilo nadviazať kontakt s údajnou obeťou alebo získať dôkazy potvrdzujúce tieto tvrdenia.
Trump Plaza a „záblesk tváre“
Jedno z hlásení opisuje udalosť z roku 1987. Podľa podania mala kamarátka oznamovateľky skončiť v Trump Plaza, kde chcela Trumpa stretnúť. Po vypití nápoja od neznámeho muža sa mala prebudiť nahá, s bolesťami a hotovosťou 300 dolárov na posteli.
V hlásení sa uvádza, že „videla záblesk Trumpovej tváre“. FBI však konštatuje, že identita údajnej obete nebola potvrdená a neboli získané ďalšie dôkazy.
Orgije New York Florida aj Mar-a-Lago
Niektoré podnety hovoria o Epsteinových večierkoch v New Yorku a na Floride, kde sa mali konať „veľké orgie“. Medzi menami osôb, ktoré sa mali týchto podujatí zúčastňovať, sa podľa oznámení objavuje aj Trump.
Ďalšie hlásenia sa týkajú podujatí v Trumpovom rezorte Mar-a-Lago, pričom tvrdia, že Trump mal osobne pozývať mladé ženy na tieto stretnutia.
Jedno z najvážnejších oznámení opisuje údajný formát podujatí označovaných ako „calendar girls“, spojený s extrémne závažnými tvrdeniami o zneužívaní maloletých. FBI v poznámkach uvádza, že pre tieto tvrdenia nenašla potvrdenie.
Reakcia Bieleho domu a varovanie ministerstva
Na otázky médií odkázal Biely dom televíziu CNN na vyhlásenie Ministerstva spravodlivosti. V ňom sa upozorňuje, že zverejnené materiály „môžu obsahovať falošné alebo nesprávne predložené fotografie, dokumenty či videosnímky“, ktoré rezort zverejnil na základe zákona o transparentnosti prijatého minulý rok.
Maxwell Epstein a stopa z Mar-a-Laga
Ďalšia časť emailov zachytáva komunikáciu osoby, ktorá zodpovedá profilu Ghislaine Maxwellovej, Epsteinovej dlhoročnej partnerky, neskôr odsúdenej za obchodovanie s deťmi.
V roku 2011 mala s Epsteinom diskutovať o jednej z obetí, ktorá pracovala v Mar-a-Lagu. Epstein sa vtedy obrátil na Trumpovho spolupracovníka z hotelového biznisu a zisťoval podrobnosti o jej zamestnaní, aby spochybnil jej výpoveď.
„Myslela som si, že si povedal, že Donalda do toho nebudeme zapájať,“ píše účet označený ako „GMAX“.
Súvislosť s výpoveďou Virginie Giuffreovej
Detaily tejto emailovej výmeny sa zhodujú s výpoveďou Virginie Giuffreovej, ktorá Epsteina obvinila zo zneužívania a tvrdila, že ju Maxwellová v roku 2000 naverbovala práve v Mar-a-Lagu.
Čo dokumenty znamenajú
Zverejnené materiály nepredstavujú obžalobu ani dôkaz viny. Ide o zhromaždené oznámenia, z ktorých mnohé FBI označila za neoverené alebo nepodložené. Napriek tomu ukazujú rozsah a povahu obvinení, s ktorými sa americké úrady museli vyrovnávať v rámci vyšetrovania Epsteinovej siete.