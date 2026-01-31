Sobota31. január 2026, meniny má Emil, zajtra Tatiana, Táňa

Škandálne detaily z Epsteinových spisov! Závažné obvinenia proti Trumpovi: Spomínajú sa znásilnenia a orgie

Donald Trump s neznámimi ženami
Donald Trump s neznámimi ženami (Zdroj: Gulliver)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

WASHINGTON - Najnovšia várka dokumentov zverejnených v rámci takzvaných Epsteinových spisov opäť vtiahla do pozornosti meno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Materiály zhromaždené americkými úradmi obsahujú súbor vážnych obvinení, ktoré však samotné orgány činné v trestnom konaní označujú za nepreukázané a často senzacionalistické.

Trumpovo meno sa v spisoch objavuje opakovane

V novo sprístupnených materiáloch, ktoré súvisia so zosnulým sexuálnym delikventom Jeffrey Epstein, sa viackrát objavuje meno Donald Trump. Ide o dokumenty pochádzajúce z internej evidencie amerických orgánov, ktoré zhromažďovali podnety a oznámenia verejnosti.

Jedna zo správ obsahuje zoznam tvrdení, ktoré Ministerstvo spravodlivosti USA výslovne označuje ako „neoverené a nepotvrdené obvinenia“. Dokument bol krátko odstránený z oficiálnej stránky rezortu, no následne opätovne sprístupnený.

Interné tabuľky FBI a tisíce podnetov

Zverejnené materiály vychádzajú z internej komunikácie a analytických tabuliek FBI z augusta 2025. Spracoval ich útvar pre detskú sexuálnu exploatáciu a obchodovanie s ľuďmi.

Ide o súhrny hlásení prijatých prostredníctvom Národného centra pre podnety, pričom pri každom zázname je uvedené, ako FBI postupovala – či sa pokúsila nadviazať kontakt s oznamovateľom, či bol podnet vyhodnotený ako nedôveryhodný alebo presunutý na iný úrad.

„Senzacionalistická časť“

Jeden z dokumentov obsahuje emailovú komunikáciu z augusta 2025, v ktorej osoba vystupujúca ako zamestnanec FBI zostavila zoznam oznámení spájajúcich Trumpa s Epsteinom.

„Žlté označenie sa vzťahuje na senzacionalistickú časť,“ uvádza úradník v poznámke vysvetľujúcej spôsob triedenia tvrdení.

V spisoch sa zároveň zdôrazňuje, že Trump nikdy nebol obvinený zo žiadneho trestného činu súvisiaceho s Epsteinom a akúkoľvek účasť opakovane odmietol.

Obvinenia bez potvrdených dôkazov

Podľa dokumentácie sa časť oznámení opiera o informácie z druhej ruky. V mnohých prípadoch nebolo možné kontaktovať osoby, ktoré podnety podali, alebo neexistovali žiadne overiteľné údaje.

Jedno z hlásení opisuje „neidentifikovanú priateľku“, ktorá mala byť pred približne 35 rokmi v štáte New Jersey prinútená k orálnemu sexu s Trumpom. V tom istom podnete sa uvádza, že danú osobu mal údajne zneužiť aj Epstein.

Ďalší záznam hovorí o žene, ktorá tvrdí, že v roku 1984, ako 13-ročná, bola donútená k sexuálnym praktikám s Trumpom. Poznámky FBI uvádzajú, že sa nepodarilo nadviazať kontakt s údajnou obeťou alebo získať dôkazy potvrdzujúce tieto tvrdenia.

Trump Plaza a „záblesk tváre“

Jedno z hlásení opisuje udalosť z roku 1987. Podľa podania mala kamarátka oznamovateľky skončiť v Trump Plaza, kde chcela Trumpa stretnúť. Po vypití nápoja od neznámeho muža sa mala prebudiť nahá, s bolesťami a hotovosťou 300 dolárov na posteli.

V hlásení sa uvádza, že „videla záblesk Trumpovej tváre“. FBI však konštatuje, že identita údajnej obete nebola potvrdená a neboli získané ďalšie dôkazy.

Orgije New York Florida aj Mar-a-Lago

Niektoré podnety hovoria o Epsteinových večierkoch v New Yorku a na Floride, kde sa mali konať „veľké orgie“. Medzi menami osôb, ktoré sa mali týchto podujatí zúčastňovať, sa podľa oznámení objavuje aj Trump.

Ďalšie hlásenia sa týkajú podujatí v Trumpovom rezorte Mar-a-Lago, pričom tvrdia, že Trump mal osobne pozývať mladé ženy na tieto stretnutia.

Jedno z najvážnejších oznámení opisuje údajný formát podujatí označovaných ako „calendar girls“, spojený s extrémne závažnými tvrdeniami o zneužívaní maloletých. FBI v poznámkach uvádza, že pre tieto tvrdenia nenašla potvrdenie.

Reakcia Bieleho domu a varovanie ministerstva

Na otázky médií odkázal Biely dom televíziu CNN na vyhlásenie Ministerstva spravodlivosti. V ňom sa upozorňuje, že zverejnené materiály „môžu obsahovať falošné alebo nesprávne predložené fotografie, dokumenty či videosnímky“, ktoré rezort zverejnil na základe zákona o transparentnosti prijatého minulý rok.

Maxwell Epstein a stopa z Mar-a-Laga

Ďalšia časť emailov zachytáva komunikáciu osoby, ktorá zodpovedá profilu Ghislaine Maxwellovej, Epsteinovej dlhoročnej partnerky, neskôr odsúdenej za obchodovanie s deťmi.

V roku 2011 mala s Epsteinom diskutovať o jednej z obetí, ktorá pracovala v Mar-a-Lagu. Epstein sa vtedy obrátil na Trumpovho spolupracovníka z hotelového biznisu a zisťoval podrobnosti o jej zamestnaní, aby spochybnil jej výpoveď.

„Myslela som si, že si povedal, že Donalda do toho nebudeme zapájať,“ píše účet označený ako „GMAX“.

Súvislosť s výpoveďou Virginie Giuffreovej

Detaily tejto emailovej výmeny sa zhodujú s výpoveďou Virginie Giuffreovej, ktorá Epsteina obvinila zo zneužívania a tvrdila, že ju Maxwellová v roku 2000 naverbovala práve v Mar-a-Lagu.

Čo dokumenty znamenajú

Zverejnené materiály nepredstavujú obžalobu ani dôkaz viny. Ide o zhromaždené oznámenia, z ktorých mnohé FBI označila za neoverené alebo nepodložené. Napriek tomu ukazujú rozsah a povahu obvinení, s ktorými sa americké úrady museli vyrovnávať v rámci vyšetrovania Epsteinovej siete.

Viac o téme: ZnásilnenieSpisyDonald TrumpJeffrey Epstein
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Andrej Danko a Miroslav
Ostrá reakcia SNS na Lajčáka: Predstavuje bezpečnostné riziko! Danko nevkročí na úrad vlády, pokiaľ tam bude
Domáce
Bill Gatec s neznámou
Odhalenia z nových Epsteinových spisov: Gates sa mal nakaziť pohlavnou chorobou! Dostal ju od ruských dievčat
Zahraničné
Ďalší škandál Lajčáka: Nové
Ďalší škandál Lajčáka: Nové Epsteinove spisy odhaľujú neskutočné veci! Dievčatá sú nádherné, písal exminister
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Jeffrey Epstein
Epsteinova kauza pokračuje: Najväčšie zverejnenie! USA sprístupnilo milióny nových strán spisov
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Fašiangové podujatie vo Veľkom Folkmare ponúka ochutnávku zabíjačkových špecialít
Fašiangové podujatie vo Veľkom Folkmare ponúka ochutnávku zabíjačkových špecialít
Správy
Zimná furmanská súťaž ťažných koní v Hriňovej opäť predstavila tradičné remeslo
Zimná furmanská súťaž ťažných koní v Hriňovej opäť predstavila tradičné remeslo
Správy
Filip Tůma v relácii Záhady tela prezradil, prečo sa nekúpe v jazerách.
Filip Tůma v relácii Záhady tela prezradil, prečo sa nekúpe v jazerách.
Prominenti

Domáce správy

FOTO Winter driving - scraping
Západ a stred Slovenska ohrozuje od sobotného večera poľadovica
Domáce
FOTO Úraz skialpinistu v Malej
Zranenému Lotyšovi pri Demänovskej jaskyni slobody pomohli horskí záchranári
Domáce
Premiér chce mať do
Premiér chce mať do konca februára na stole riešenie pre hlinikáreň Slovalco
Domáce
Katolícka cirkev žiada dokončenie zmlúv so Svätou stolicou: Politici majú rozhodnúť o výhrade vo svedomí
Katolícka cirkev žiada dokončenie zmlúv so Svätou stolicou: Politici majú rozhodnúť o výhrade vo svedomí
Bratislava

Zahraničné

Výbuch v iránskom meste
Výbuch v iránskom meste Bandar Abbás zapríčinil zrejme únik plynu
Zahraničné
Donald Trump s neznámimi
Škandálne detaily z Epsteinových spisov! Závažné obvinenia proti Trumpovi: Spomínajú sa znásilnenia a orgie
Zahraničné
undefined
Francúzsko pre obavy z toxínov sprísňuje normy pre dojčenskú výživu
Zahraničné
Sliac / Slovakia -
USA schválili možné predaje zbraní Izraelu a Saudskej Arábii
Zahraničné

Prominenti

7 NAJOTRASNEJŠÍCH rozvodov Hollywoodu:
7 NAJOTRASNEJŠÍCH rozvodov Hollywoodu: Mediálne vojny, drámy a verejné pitvy vzťahov!
Zahraniční prominenti
FOTO Adriana Novakov a Ján
Seriálová Astrid má malú kópiu: Dcéra Leonie je krásna po mame, ale... všimli ste si ju v Dunaji?
Domáci prominenti
Relácia 5 proti 5
Relácia 5 proti 5 sa vráti na obrazovky BEZ Bičana... Po 15 rokoch dostal STOPku! Kto ho nahradí?
Domáci prominenti
Catherine O'Hara
Love story ako z filmu: Manželovi Catherine O’Hara (†71) puká srdce! Na ich zoznámenie sa nedá zabudnúť
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Rada nad zlato: Toľkoto
Rada nad zlato: Toľkoto by ste mali pri vašej výške vážiť
vysetrenie.sk
Trikrát zomrela a vrátila
Trikrát zomrela a vrátila sa: Norma videla, ČO nás čaká po smrti! Priniesla MRAZIVÝ odkaz
Zaujímavosti
Kamera zachytila odvážneho kojota
Prežil cestu, ktorú nezvládli ani najväčší zločinci: TOTO zviera by ste tam nečakali! HISTORICKÝ moment zachytila kamera
Zaujímavosti
Búral stenu v starej
Búral stenu v starej spálni, keď na neho vypadol TENTO predmet: V troskách ležalo tajomstvo staré takmer 100 rokov!
Zaujímavosti

Dobré správy

Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce

Ekonomika

Panika na trhu: Zlato má za sebou najhorší prepad za 40 rokov. V pozadí stojí opäť Donald Trump!
Panika na trhu: Zlato má za sebou najhorší prepad za 40 rokov. V pozadí stojí opäť Donald Trump!
Pamätáte si ešte ten škriekajúci modem a nekonečné čakanie? Dokážte, že ste veteránom slovenského internetu! (kvíz)
Pamätáte si ešte ten škriekajúci modem a nekonečné čakanie? Dokážte, že ste veteránom slovenského internetu! (kvíz)
Slovenskí podnikatelia pod drobnohľadom: Štát už čoskoro uvidí ich faktúry v priamom prenose! Koho sa to týka?
Slovenskí podnikatelia pod drobnohľadom: Štát už čoskoro uvidí ich faktúry v priamom prenose! Koho sa to týka?
Výstavba nového Istropolisu v Bratislave začína: Pozrite, aké zmeny prinesie moderný megaprojekt (foto)
Výstavba nového Istropolisu v Bratislave začína: Pozrite, aké zmeny prinesie moderný megaprojekt (foto)

Šport

Slovenská senzácia v Lillehammeri: Iba 16-ročná Kapustíková ovládla mostíky v Nórsku
Slovenská senzácia v Lillehammeri: Iba 16-ročná Kapustíková ovládla mostíky v Nórsku
Ostatné
Hokejový Mikuláš v šoku: Majiteľ klubu Róbert Ľupták skončil vo väzbe, čelí vážnym obvineniam
Hokejový Mikuláš v šoku: Majiteľ klubu Róbert Ľupták skončil vo väzbe, čelí vážnym obvineniam
Tipsport liga
Finále, ktoré sa zapíše do histórie: Na súboj Djokoviča s Alcarazom sa bude spomínať aj o sto rokov
Finále, ktoré sa zapíše do histórie: Na súboj Djokoviča s Alcarazom sa bude spomínať aj o sto rokov
Muži
Slováci zažiarili na MS a siahali na zlato! Absolútna fantázia, ale jedna vec vám vyrazí dych
Slováci zažiarili na MS a siahali na zlato! Absolútna fantázia, ale jedna vec vám vyrazí dych
Zimné športy

Auto-moto

Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Ekonomika
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
Klasické testy
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
Predstavujeme
TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
Klasické testy

Kariéra a motivácia

4 veci, ktoré by ste mali vedieť, ak chcete byť úspešní v práci (a neurobiť zbytočné chyby)
4 veci, ktoré by ste mali vedieť, ak chcete byť úspešní v práci (a neurobiť zbytočné chyby)
Rady, tipy a triky
Táto stratégia funguje takmer vždy. Ako presvedčiť šéfa, aby vám zvýšil plat
Táto stratégia funguje takmer vždy. Ako presvedčiť šéfa, aby vám zvýšil plat
Mzda
Veľký čínsky horoskop prezrádza: Koho čaká povýšenie a kariérny skok v roku ohnivého koňa?
Veľký čínsky horoskop prezrádza: Koho čaká povýšenie a kariérny skok v roku ohnivého koňa?
O práci s humorom
Hľadáte stabilnú prácu s voľnými víkendmi? Pozrite si tieto ponuky v top závodoch na západe aj východe Slovenska.
Hľadáte stabilnú prácu s voľnými víkendmi? Pozrite si tieto ponuky v top závodoch na západe aj východe Slovenska.
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Luxusný a rýchly obed: Bravčová panenka so smotanovou omáčkou zo zeleného korenia.
Luxusný a rýchly obed: Bravčová panenka so smotanovou omáčkou zo zeleného korenia.
Hladný ako zbojník? Zabudnite na nudné rezne a skúste bakoňské zbojnícke guľky.
Hladný ako zbojník? Zabudnite na nudné rezne a skúste bakoňské zbojnícke guľky.
Krémová tarhoňa so slaninkou bude tvoj nový obľúbený obed
Krémová tarhoňa so slaninkou bude tvoj nový obľúbený obed
Cestoviny
Aké zemiaky na placky? Správna voľba je polovicou úspechu
Aké zemiaky na placky? Správna voľba je polovicou úspechu
Rady a tipy

Technológie

Starý Wi-Fi router ešte nevyhadzuj. Tieto triky z neho spravia užitočné zariadenie aj dnes
Starý Wi-Fi router ešte nevyhadzuj. Tieto triky z neho spravia užitočné zariadenie aj dnes
Návody
„Do katastrofy ostávajú len 2,8 dňa“. Nízka obežná dráha sa mení na časovanú bombu, riziko kolízií rastie každou hodinou
„Do katastrofy ostávajú len 2,8 dňa“. Nízka obežná dráha sa mení na časovanú bombu, riziko kolízií rastie každou hodinou
Technológie
Poliaci zverejnili nové detaily o pokuse ruských hackerov dostať ich krajinu späť do „doby kamennej“
Poliaci zverejnili nové detaily o pokuse ruských hackerov dostať ich krajinu späť do „doby kamennej“
Bezpečnosť
Cez známu platformu sa šíri Android vírus „TrustBastion“ a „Premium Club“. Vyzerá ako aktualizácia, v skutočnosti môže ovládnuť telefón
Cez známu platformu sa šíri Android vírus „TrustBastion“ a „Premium Club“. Vyzerá ako aktualizácia, v skutočnosti môže ovládnuť telefón
Android

Bývanie

Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!
Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!
Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!

Pre kutilov

Zvárala, frézovala aj montovala! Takto vznikla krásna kuchyňa, ktorú si Viktória vyrobila sama
Zvárala, frézovala aj montovala! Takto vznikla krásna kuchyňa, ktorú si Viktória vyrobila sama
Rekonštrukcia interiéru
Väčší zabijak než mráz: Prečo vám zimné slnko potichu ničí záhradu a ako tomu hneď zabrániť?
Väčší zabijak než mráz: Prečo vám zimné slnko potichu ničí záhradu a ako tomu hneď zabrániť?
Záhrada
Postavil si terasu počas dovolenky. Dnes je to jeho najobľúbenejšie miesto na chate
Postavil si terasu počas dovolenky. Dnes je to jeho najobľúbenejšie miesto na chate
Dvor a záhrada
Neničte si vinič! Tieto chyby pri zimnom reze môžu ohroziť budúcu úrodu aj zdravie samotných krov
Neničte si vinič! Tieto chyby pri zimnom reze môžu ohroziť budúcu úrodu aj zdravie samotných krov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Kevin zo Sám doma sa lúči s filmovou mamou: Prvé slová po jej odchode lámu srdce, slávu nikdy nehľadala
Zahraničné celebrity
Kevin zo Sám doma sa lúči s filmovou mamou: Prvé slová po jej odchode lámu srdce, slávu nikdy nehľadala
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Donald Trump s neznámimi
Zahraničné
Škandálne detaily z Epsteinových spisov! Závažné obvinenia proti Trumpovi: Spomínajú sa znásilnenia a orgie
Ruský prezident Vladimir Putin.
Zahraničné
Šokujúce varovanie experta: Západ by sa mal pripraviť na Putinovu smrť! Hrozí TOTÁLNY chaos
Predseda vlády SR Robert
Domáce
MIMORIADNE Robert Fico prijal rezignáciu Miroslava Lajčáka
Americký finančník Jeffrey Epstein
Zahraničné
Lajčák reaguje na zverejnené Epsteinove spisy: Ponúknem premiérovi svoju funkciu! Nie som tak naivný, aby...

Ďalšie zo Zoznamu