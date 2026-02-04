Pád britského politika: Mandelson kvôli kauze Epstein končí v parlamente! Hrozí mu doživotný trest

LONDÝN - Bývalý britský minister a veľvyslanec v Spojených štátoch Peter Mandelson opustí Snemovňu lordov. Informovali o tom dnes agentúry, podľa ktorých politik opakovane spájaný s americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom z kresla oficiálne odstúpi v stredu. Podľa najnovších záznamov zverejnených americkým ministerstvom spravodlivosti Mandelson poskytoval Epsteinovi tajné vládne informácie, polícia ho dnes začala vyšetrovať kvôli možnému zneužitiu právomoci. K odstúpeniu ho v pondelok vyzval britský premiér Keir Starmer.
Predseda hornej snemovne Michael Forsyth podľa agentúry AP uviedol, že Mandelson informoval vedenie Snemovne lordov o svojom odstúpení. Jeho rozhodnutie prišlo v čase, keď britská vláda začala prípravu zákona, ktorý by jej umožnil bývalého ministra a veľvyslanca vylúčiť z parlamentu a zbaviť ho šľachtického titulu. Mandelson si titul ponechá aj po svojom odchode, pokiaľ zákonodarcovia nerozhodnú o jeho odobratí. K takému kroku podľa AP nepristúpili viac ako 100 rokov.
Zo záznamov zverejnených v piatok americkým ministerstvom spravodlivosti podľa britských médií vyplýva okrem iného to, že Mandelson údajne Epsteinovi v roku 2009 ako minister obchodu poskytol informáciu o polmiliardovom fonde, ktorý Európska únia chystala na záchranu eura.
Polícia spúšťa oficiálne vyšetrovanie
Londýnska polícia dnes uviedla, že detektívi prešetrili správy o pochybení a rozhodli, že spĺňajú podmienky na začatie vyšetrovania. AP píše, že za zneužitie právomoci verejného činiteľa hrozí až doživotný trest väzenia. Britská vláda predtým uviedla, že polícii pri preverovaní možného odovzdania citlivých informácií Epsteinovi poskytla dokumenty. Po oznámení vyšetrovania doplnila, že bude s políciou ďalej spolupracovať.
Starmer už vlani v septembri Mandelsona kvôli väzbám na Epsteina odvolal z postu veľvyslanca v USA. V reakcii na nové odhalenia sám politik v nedeľu rezignoval na členstvo v premiérovej Labouristickej strane. Britský premiér dnes uviedol, že je novými odhaleniami zhrozený a nariadil štátnej správe, aby naliehavo preverila všetky Mandelsonove kontakty s Epsteinom z čias, keď bol vo vláde.
Milióny strán nových dôkazov
Ministerstvo spravodlivosti USA v piatok zverejnilo ďalší rozsiahly súbor dokumentov týkajúcich sa zosnulého sexuálneho delikventa Epsteina. Sada obsahuje viac ako tri milióny strán, 2000 videí a 180 000 fotografií, medzi ktorými je veľké množstvo komerčnej pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zariadení.
Epstein bol v roku 2008 v rámci kontroverznej tajnej dohody s obžalobou odsúdený za sexuálne zneužívanie na 18 mesiacov. Nový proces kvôli obvineniu zo zneužívania maloletých dievčat mal začať v roku 2020 a Epstein naň čakal vo väzení, kde však v roku 2019 podľa úradov spáchal samovraždu.
Kauza spôsobila problémy americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a jeho administratíve. Finančník bol Trumpovým priateľom, prezident však tvrdí, že priateľstvo ukončil pred mnohými rokmi a že o trestnej činnosti dotyčného nevedel. Epsteinovým priateľom bol kedysi aj britský princ Andrew, ktorý sa kvôli väzbám na zosnulého finančníka ocitol v nemilosti kráľovskej rodiny.