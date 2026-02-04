Maďarský prezident Sulyok prijal novozvolenú čilskú hlavu štátu Kasta

BUDAPEŠŤ - Maďarský prezident Tamás Sulyok prijal v stredu v Budapešti novozvoleného prezidenta Čile Josého Antonia Kasta. Kancelária prezidenta to uviedla pre agentúru MTI.
Sulyok počas stretnutia v Sándorovom paláci vyzdvihol diplomatické vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré majú už 101-ročnú históriu. Maďarská hlava štátu zdôraznila, že Maďarsko a Čile spájajú napriek veľkej geografickej vzdialenosti spoločné kresťanské hodnoty. Za kľúčové v tomto smere označil najmä ochranu rodiny a jej ústrednú úlohu v spoločnosti. Prezidenti diskutovali o konkrétnych možnostiach rozvoja ďalšej bilaterálnej spolupráce.
Kast, ktorý zvíťazil v decembrovom druhom kole prezidentských volieb, na záver stretnutia oficiálne pozval maďarského prezidenta na svoju marcovú inauguráciu v Santiagu de Chile. Úradu sa ujme 11. marca podľa agentúry AFP ako prvý krajne pravicový prezident Čile od odchodu Pinocheta, ktorého brutálny režim zanechal v tejto juhoamerickej krajine hlboké jazvy.