Kauza Billa Gatesa v Epsteinových spisoch: Prehovorila exmanželka Melinda! Emotívne VIDEO, hovorí o bolesti a smútku

WASHINGTON - Po zverejnení rozsiahlej várky „Epsteinových spisov“ sa Melinda French Gatesová objavila na videu, v ktorom hovorí o emočne náročných reakciách na nové dokumenty. Tie zároveň obsahujú aj kontroverzné a neoverené tvrdenia o jej exmanželovi Billovi Gatesovi, ktoré on odmieta ako absurdné.
Nové video a emotívne vyjadrenie Melindy
Melinda French Gatesová sa prvýkrát verejne vyjadrila prostredníctvom videa v rozhovore pre podcast Wild Card americkej verejnoprávnej stanice NPR, po tom, čo sa začali šíriť správy o novej vlne dokumentov z vyšetrovania zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina.
Vo videu uviedla, že jej odhalenia v spisoch „priniesli neuveriteľný smútok“, pretože jej pripomenuli „veľmi bolestivé časy“ z obdobia ich manželstva s Billom Gatesom. Zároveň jasne povedala, že otázky týkajúce sa obsahu dokumentov má zodpovedať ten, koho sa priamo dotýkajú, teda jej exmanžel a ďalšie zainteresované osoby.
Melinda vo svojom vystúpení vyjadrila aj podporu obetiam sexuálneho zneužívania, ktoré v celej kauze trpia, a zdôraznila, že dôraz na spravodlivosť pre nich je podľa nej dôležitý.
Čo sú “Epsteinove spisy” a prečo sú teraz verejné
Začiatkom roku 2026 americké ministerstvo spravodlivosti uvoľnilo najväčší súbor dokumentov súvisiacich s vyšetrovaním Jeffreyho Epsteina, ktorý bol odsúdeným sexuálnym delikventom a spravodajskými kauzami obklopenou osobou.
Tieto spisy obsahujú milióny strán e-mailov, fotografií a videí, ktoré boli uložené vo vyšetrovaní a ktoré museli byť sprístupnené verejnosti na základe Epstein Files Transparency Act – zákona prijatého v USA v roku 2025.
Dôležité je, že to, že sa v spisoch objaví meno osoby alebo zmienky o nej, neznamená, že táto osoba je obvinená alebo že sa dopustila trestného činu. Dokumenty môžu obsahovať aj návrhy, neoverené tvrdenia či osobné komunikácie, ktoré neprešli úplným overením.
Čo v spisoch píšu o Billovi Gatesovi
V rámci uverejnených spisov sa objavili aj kontroverzné e-maily, ktoré pripisujú Jeffreyovi Epsteinovi niekoľko pikantných tvrdení o Billovi Gatesovi:
- jedným z e-mailov má byť text z júla 2013, v ktorom Epstein naznačuje, že Gates mal údajne sexuálny styk s „ruskými dievčatami“ a pri tom mohol dostať pohlavne prenosnú chorobu.
- Následne mal žiadať, aby mu Epstein vybavil antibiotiká, ktoré by tajne podal svojej vtedajšej manželke Melinde, aby sa choroby zbavili
- e-mail zároveň mal obsahovať aj skôr nepublikované údaje o osobných záležitostiach spojených s ich manželstvom a s kontaktmi s Epsteinom.
Tieto tvrdenia pochádzajú z emailov, ktoré podľa dokumentov Epstein adresoval sebe samému alebo ich písal ako návrhy odpovedí – čo odborníci označujú za neoverené a nepotvrdené odhalenia, ktoré neboli dokázané ako fakty.
Bill Gates ich odmieta ako “úplne absurdné”
Reakcia Billa Gatesa bola rázna: prostredníctvom svojich zástupcov v médiách vyhlásil, že tvrdenia sú „úplne absurdné a úplne nepravdivé“. Vyzdvihli, že e-maily sú súčasťou obrovského súboru materiálov, ktoré nemusia reflektovať skutočné udalosti a ich autenticita či význam nie je overený.
Gates zároveň zopakoval, že ich vzťah s Epsteinom bol chybným rozhodnutím, ktoré sa stalo v minulosti, a nenastavili žiadny skrytý mechanizmus spájajúci ho s Epsteinom v pracovnej či osobnej sfére nad rámec toho, čo už bolo potvrdené vo verejných výpovediach.
Prečo je to teraz také medializované
Epsteinove spisy pritiahli pozornosť preto, že rozširujú kontext vzťahov medzi Epsteinom a vplyvnými postavami z politiky, biznisu či kultúry. Okrem Gatesa sa v dokumentoch spomínajú aj ďalšie známe mená, no odborníci i úrady opakovane upozorňujú, že zmienky v spisoch neznamenajú právnu vinu.
Pre Melindu French Gatesovú však šlo o impulz, aby sa k celému fenoménu vyjadrila osobne – predovšetkým z dôvodu emocionálneho dopadu týchto informácií na jej vlastnú skúsenosť z manželstva a verejného života.