Pakistan v plameňoch: Pri útokoch BLA zahynuli desiatky militantov aj bezpečnostných síl

ISLAMABAD - Pakistanská separatistická militantná skupina Balúčistanská oslobodzovacia armáda (BLA) spustila v sobotu v provincii Balúčistan útoky, pri ktorých zahynulo najmenej desať bezpečnostných pracovníkov a 37 militantov. Agentúru AFP o tom informovali tamojší úradníci.
Koordinované útoky
„Teroristi... dnes ráno spustili koordinované útoky na viac ako 12 miestach,“ povedal pre AFP popredný bezpečnostný predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity. „Eliminovali sme 37 teroristov... Desať bezpečnostných pracovníkov zahynulo a niekoľko ďalších utrpelo zranenia,“ dodal úradník.
Popredný bezpečnostný predstaviteľ so sídlom v provinčnom hlavnom meste Kvéta pre AFP ešte predtým anonymne potvrdil, že v rovnomennom okrese zahynuli štyria policajti. Bezprostredne však nebolo jasné, či boli zahrnutí do vyššie uvedeného počtu desiatich mŕtvych bezpečnostných pracovníkov.
Reakcia armády a vlády
Útoky potvrdil aj ďalší vysoko postavený vojenský predstaviteľ so sídlom v Islamabade a dodal, že boli „koordinované, ale zle vykonané“. „(Zásahy) zlyhali kvôli zlému plánovaniu a rýchlemu kolapsu v dôsledku účinnej bezpečnostnej reakcie“, dodal úradník. Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf bezpečnostné sily pochválil za potlačenie útokov. „Budeme pokračovať vo vojne proti terorizmu, kým nebude z krajiny úplne odstránený,“ dodal.
Kolaps dopravy
V postihnutých okresoch došlo podľa AFP k prerušeniu telefónnych služieb a dopravy. Vlaková doprava bola pozastavená v celej provincii Balúčistan. Militanti tvrdia, že cieľom ich útokov boli vojenské zariadenia a policajní a civilní úradníci.
BLA je najsilnejšou a najvplyvnejšou povstaleckou skupinou v Balúčistane, oblasti hraničiacej s Afganistanom a Iránom. Jej cieľom je odštiepiť túto provinciu od zvyšku Pakistanu. Pakistanská vláda z podpory BLA opakovane obviňuje Indiu, čo Naí Dillí odmieta. Balúčistan je najchudobnejšou provinciou Pakistanu aj napriek nerastnému bohatstvu a za zvyškom krajiny zaostáva v oblasti vzdelávania, zamestnanosti aj hospodárskeho rozvoja, uvádza AFP.