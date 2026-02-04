Šutaj Eštok k afére Epstein: Polícia preverí podozrenia! Poľský premiér Tusk už zriadil analytický tím

BRATISLAVA - Ak polícia nájde nejaké stopy v súvislosti s aférou amerického sexuálneho násilníka Jeffreyho Epsteina, bude sa nimi zaoberať. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
„Ak orgány činné v trestnom konaní nájdu nejaké veci, ktoré budú vykazovať stopy, že mohlo dôjsť k porušeniu zákona alebo spáchaniu trestného činu, tak sa tým určite budú zaoberať,“ povedal Šutaj Eštok. Poľský premiér Donald Tusk informoval, že spolu s ministrom spravodlivosti a ministrom pre koordináciu tajných služieb vytvorili analytický tím, ktorý má preveriť poľské stopy v prípade. V prípade potvrdenia podozrení vláda nevylučuje začatie trestného stíhania a odškodnenie obetí. Poľská vláda zvažuje aj medzinárodné vyšetrovanie. „Nie je vylúčené, že budeme vyzývať aj ďalších partnerov, aby vyšetrovanie tejto záležitosti malo medzinárodný charakter,“ povedal Tusk.
Jeffrey Epstein bol americký finančník a odsúdený sexuálny delikvent, známy svojimi kontaktmi s celebritami, politikmi a miliardármi. Spáchal samovraždu vo väzení v New Yorku mesiac po jeho zatknutí v roku 2019. Podľa vyšetrovania Epstein vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej organizoval stretnutia majetných a vplyvných osôb s neplnoletými dievčatami. Sexuálneho zneužívania dievčat sa údajne dopúšťal aj samotný Epstein.