Polícia zaznamenala významný skalp v boji s kriminalitou: Muži idú do vývrtky zo SEXI podozrivej vrahyne (23)!

BOGOTA - Kriminálne živly niekedy prinesú bizarné situácie a verejnosť sa na niektoré pohoršujúce situácie a odsúdeniahodné postavy môžu začať pozerať inak. Človek je tvor ovplyvniteľný a v tomto prípade zohral hlavnú úlohu zovňajšok. Ide o 23-ročnú podozrivú ženu z vraždy, ktorú kolumbijská polícia ukázala verejnosti na tlačovke. Jej výstup si okamžite získal pozornosť, hlavne u mužského osadenstva.
Prípadu sa venoval aj zahraničný portál Fox. Stredobodom pozornosti sa stala 23-ročná podozrivá vrahyňa a členka gangu známa ako "La Muñeca" (v preklade Bábika, pozn. red.) menom Karen Julieth Ojeda Rodriguezová. Bola zatknutá bezprostredne po skone jej bývalého priateľa. Všetky okolnosti orgány nasmerovali k nej a k ďalšiemu mužovi.
Rodriguezovú zatkli kolumbijské úrady za údajnú účasť na viacerých vraždách v Barrancabermeji s gangom Los de la M.
Napriek neodpustiteľným činom si žena púta mužskú pozornosť
Všetko sa však zmenilo, keď ju polícia ukázala na verejnom brífingu verejnosti. Zábery z tejto tlačovky sa okamžite objavili na sociálnych sieťach, kde získali množstvo lajkov, prevažne z mužského publika. Mladá 23-ročná žena totiž na nich stojí len v tesnom bielom tričku, holým bruchom a drsným výrazom v tvári.
Okamžite sa pod príspevkami rozbehli aj "vtipné" meme komentáre o tom, ako ju jednotlivci môžu "napraviť".
Žiadne neviniatko, vražda ako z akčného filmu
Pravda je však napriek zovňajšku mladej ženy krutá a neúprosná. Rodriguezová bola totiž údajne druhou najvyššou veliteľkou gangu Los de la M, kde bola údajne známa svojou presnou mierenosťou a zručnosťou v streľbe so strelnými zbraňami. Podľa miestnych novín Diario del Norte si získala reputáciu vďaka viacerým incidentom po celej Kolumbii.
Zatkli ju spolu s údajnými komplicmi "Gorda Sicaria" (tučná vrahyňa, pozn. red.) a mužom prezývaným "Leopoldo", a to 1. decembra v súvislosti s vraždou jej bývalého priateľa Deyvyho Jesúsa Garcíu Palomina z 23. júla. Polícia uviedla, že Rodriguezová údajne povedala Deyvymu, aby sa s ňou stretol a vyriešil finančný problém, ale keď dorazil, prešli okolo dvaja muži na motorke a zastrelili ho.
Podľa Newsweeku policajti uviedli, že pri zatknutí u nej našli revolver a 9-milimetrovú pištoľ a v súčasnosti vyšetrujú, či tieto zbrane boli použité pri predchádzajúcich vraždách.
Úrady zatiaľ nezverejnili, akým obvineniam bude Rodriguezová alebo jej údajní komplici čeliť, no už teraz sa vďaka zovňajšku Rodriguezovej celý prípad viac ako dostatočne medializoval na internete.