Letecké nešťastie v Rusku: Z miesta nehody hlásia mŕtvych! Príčiny pádu sa vyšetrujú

ORSK - Výcvikový let v Rusku sa skončil tragédiou. Neďaleko mesta Orsk sa zrútil ľahký cvičný lietadlový stroj, na palube ktorého zahynul inštruktor aj dvaja kadeti. Príčiny nehody zatiaľ nie sú známe.
Pád počas výcvikového letu
V pondelok ráno došlo v Orenburskej oblasti na juhozápade Ruska k vážnej leteckej nehode. V blízkosti mesta Orsk sa počas výcvikového letu zrútil ľahký školský lietadlový stroj Diamond D-42. Na palube sa nachádzali tri osoby, ktoré nehodu neprežili.
Ako informovala ruská tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na ministerstvo pre mimoriadne situácie, pri náraze do zeme nedošlo k požiaru.
Zahynul inštruktor aj dvaja kadeti
Podľa dostupných informácií sedel v lietadle inštruktor spolu s dvoma kadetmi. Všetci traja zomreli na mieste. Stroj vykonával rutinný výcvikový let, pričom bezprostredne pred pádom neboli hlásené žiadne mimoriadne okolnosti.
Havarovaný typ Diamond D-42 vyrába rakúska spoločnosť Diamond Aircraft Industries. Ide o ľahké štvormiestne lietadlo, ktoré sa bežne využíva na pilotný výcvik a rekreačné lety.
Lietadlo patrilo univerzite v Petrohrade
Podľa ruských úradov bol stroj majetkom Štátnej univerzity civilného letectva v Petrohrade, ktorá zabezpečuje prípravu budúcich pilotov a odborníkov v oblasti civilného letectva.
Tlačové služby gubernátora a regionálnej vlády Orenburskej oblasti potvrdili, že po náraze nevznikol požiar ani sekundárne škody v okolí miesta nehody.
Vyšetrovanie príčin pokračuje
Prípad prevzali vyšetrovatelia Centrálneho medzioblastného vyšetrovacieho oddelenia pre dopravu ruského Vyšetrovacieho výboru. Ich úlohou je zistiť presnú príčinu pádu lietadla, technický stav stroja aj priebeh letu pred katastrofou.
Zatiaľ nie je jasné, či zohrala úlohu technická porucha, ľudský faktor alebo kombinácia viacerých okolností.