Tragédia v Crans-Montane: Prepustenie z väzby majiteľa baru pobúrilo Taliansko

RÍM/ŽENEVA - Prepustenie z väzby majiteľa baru v Crans-Montane, kde zomrelo pri požiari na prelome roka 40 ľudí, vyvolalo protest Talianska aj údiv niektorých advokátov pozostalých a obetí. Píšu to dnes agentúry. Jacques Moretti sa dostal z väznice v piatok po zložení kaucie vo výške 200.000 frankov. Súd však nariadil opatrenia, ktoré majú zabrániť mužovi, ktorý je francúzskym občanom, utiecť z krajiny.
Taliansko protestuje proti prepusteniu
Pri požiari zomrelo aj šesť talianskych občanov a po Švajčiarsku a Francúzsku je tak Taliansko treťou krajinou s najväčším počtom mŕtvych pri tragédii. Talianska vláda dnes uviedla, že dala inštrukcie svojmu veľvyslancovi vo Švajčiarsku, aby odovzdal protest proti prepusteniu Morettiho z väzby generálnej prokurátorke kantónu Valais Béatrice Pilloudovej. Prepustenie Ríma vníma ako "rozhodnutie, ktoré predstavuje vážnu urážku a ďalšiu ranu pre rodiny obetí tragédie v Crans-Montane". Vláda povolala do vlasti svojho veľvyslanca Giana Lorenza Cornada na konzultácie. Tento krok je v diplomacii vnímaný, ako signál narušenia vzťahov.
"Pre mojich klientov ide o neočakávané a veľmi strašné rozhodnutie," povedal agentúre AFP právny zástupca časti rodín obetí Christophe De Galembert. Podľa neho hrozí, že by Moretti mohol utiecť do Francúzska či na Korziku, odkiaľ pochádza. "Moji klienti poznamenávajú, že znovu nebolo vôbec zohľadnené nebezpečenstvo ovplyvňovania svedkov či skrývania dôkazov," uviedol advokát ďalších rodín Romain Jordan.
Obhajoba trvá na nevine
Morettiho obhajcovia v piatkovom vyhlásení uviedli, že ich klient je nevinný až do definitívneho rozhodnutia súdov. "Väzba, ktorá bola na neho doteraz uvalená, nemala za cieľ ho potrestať," uviedli v piatok. Moretti čelí podozreniu zo zabitia z nedbanlivosti.
Súd nariadil prísne opatrenia
Súd nariadil viaceré opatrenia, ktoré majú zmierniť či zmariť možný Morettiho pokus o útek. Popri zložení kaucie, ktorá by v prípade úteku prepadla úradom, Moretti musel odovzdať cestovné doklady a musí sa hlásiť na polícii. Súd mu nechal odstaviť účty a majetok, čo by mu komplikovalo financovanie úteku pred justíciou.
Spolumajiteľ baru Le Constellation bol vo väzbe od 9. januára. Pri požiari o silvestrovskej noci v bare zahynulo 40 ľudí a 116 ďalších utrpelo zranenia. Miestne úrady neskôr uviedli, že príčinou bola zrejme zábavná pyrotechnická fontána, od ktorej sa vznietila penová výplň stropu. Požiar sa rýchlo rozšíril a ľudia sa v panike snažili zo suterénneho klubu uniknúť po úzkom schodisku.