Vyšetrovanie v Británii: Bývalý veľvyslanec Mandelson mal zdieľať citlivé údaje s Epsteinom

LONDÝN - Britská polícia začína vyšetrovanie labouristického politika a bývalého veľvyslanca Spojeného kráľovstva v Spojených štátoch Petra Mandelsona, ktorý je podozrivý, že finančníkovi a sexuálnemu delikventovi Jeffreymu Epsteinovi poskytol dôverné informácie z prostredia vlády, uviedli v utorok britské médiá citované agentúrou AFP.

Metropolitná polícia, ktorá v pondelok informovala o preverovaní niekoľkých správ o „údajnom pochybení vo verejnej funkcii,“ bezprostredne neodpovedala na žiadosť agentúry AFP o komentár. V súvislosti so škandálom okolo Epsteina v utorok Mandelson oznámil, že odstupuje z funkcie člena hornej komory britského parlamentu - Snemovne lordov. Tento krok prišiel krátko po tom, ako britský premiér Keir Starmer vyhlásil, že Mandelson - bývalý minister v labouristických vládach či komisár EÚ pre obchod - „sklamal svoju krajinu,“ lebo Epsteinovi v e-mailoch poskytol informácie o vysokocitlivých vládnych záležitostiach. Starmer zároveň avizoval, že jeho vláda pripravuje zákon, ktorým Mandelsonovi odoberie šľachtický titul.

Európska komisia v utorok uviedla, že preskúma, či Mandelson, ktorý v rokoch 2004 až 2008 pôsobil ako komisár EÚ pre obchod, svojimi väzbami na Epsteina neporušil jej kódex správania sa. Mandelson, ktorý sa v 90. rokoch podieľal na oživení Labouristickej strany, sa v nedeľu vzdal členstva v nej, aby sa vyhol „ďalším rozpakom“ z množstva odhalení.

Americké ministerstvo spravodlivosti minulý piatok (30. januára) zverejnilo údajne poslednú várku materiálov zo spisov o Epsteinovi, čím eskalovala politická dráma, ktorá vyvíja tlak na prezidenta USA Donalda Trumpa. Šéf Bieleho domu sa pritom celé mesiace snažil zablokovať zverejnenie vyšetrovacích spisov spojených s Epsteinom, ktorý sa roky pohyboval v elitných kruhoch a pestoval si väzby s miliardármi, politikmi, akademikmi a celebritami. Zverejnené záznamy napr. naznačujú, že v roku 2009 Mandelson, ktorý bol vtedy britským ministrom obchodu, poslal Epsteinovi ekonomickú správu určenú pre vtedajšieho lídra Gordona Browna s popisom: „Zaujímavý odkaz, ktorý išiel k premiérovi“.

Epstein tiež zrejme previedol celkovo 75.000 dolárov - v troch platbách - na bankové účty spojené s Mandelsonom. Ten však v nedeľu pre BBC povedal, že si na tieto prevody peňazí nepamätá a nevie, či sú dokumenty pravé. Mandelson vyjadril ľútosť v súvislosti so svojimi kontaktmi s Epsteinom. Tvrdil, že veril informáciám o ňom, ktoré sa neskôr ukázali ako nepravdivé. Vyhlásil tiež, že o sexuálnych zločinoch Epsteina nevedel a nie je za ne zodpovedný. Priznal však, že sa dopustil chyby, keď s ním udržiaval kontakt po jeho prvom odsúdení.

