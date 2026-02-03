Špecializovaný trestný súd znovu otvorí kauzu Syseľ: Obžalovaní sa postavia pred súd

PEZINOK - Kauzu mediálne známu ako Syseľ, ktorá sa týka podozrení z ovplyvňovania rozhodnutí na východoslovenských súdoch, má opäť prerokovať a rozhodnúť Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku. Podľa rozpisu pojednávaní, zverejnenom na webe rezortu spravodlivosti, sa majú obžalovaní Alexej I., Marián S. a Miroslav N. najbližšie pred súd postaviť 10. marca.
Najvyšší súd SR vrátil kauzu späť na ŠTS minulý rok v auguste. Zdôvodnil to tým, že napadnutý rozsudok je nesprávny a má chyby najmä pre jeho nejasnosť, neúplnosť skutkových zistení a aj preto, že sa súd nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie. ŠTS pôvodne odsúdil trojicu obžalovaných v roku 2023 na podmienečné tresty odňatia slobody. Prokurátor aj obžalovaní sa voči rozsudku odvolali.
Obžaloba sa týka troch skutkov. Exposlanec parlamentu Alexej I. mal podľa obžaloby na základe žiadosti svojho známeho požiadať na prelome rokov 2016 a 2017 exsudcu Miroslava N., aby pomohol vybaviť vylúčenie nehnuteľnosti z konkurzu. Bývalý sudca mal za to žiadať najskôr úplatok vo výške 15.000 eur, a potom ďalších 5000 eur. Prvá časť sumy mala byť podľa obžaloby poslaná na účet syna obžalovaného podnikateľa Mariána S. Všetci už skôr deklarovali, že trvajú na svojej nevine.